Actrice Leah Thys ('Thuis') in ziekenhuis met corona

Foto: Eén - © VRT 2019

Leah Thys (75), in Vlaanderen wereldberoemd als Marianne in 'Thuis', levert in het ziekenhuis strijd tegen het coronavirus. Dat meldt VRT NWS. Enkele dagen geleden verloor de actrice nog haar echtgenoot, Jos De Man, aan de gevolgen van het virus.

Dat Leah Thys in het ziekenhuis is beland met corona heeft gevolgen voor de opnames van de seizoensfinale van 'Thuis'. Producer Hans Roggen meldt dat momenteel bekeken wordt of de scenario's voor de seizoensfinale moeten aangepast worden. 'Iedereen van 'Thuis', voor en achter de schermen, leeft intussen erg met Leah mee', zegt hij bovendien nog bij VRT NWS.

Het is niet duidelijk waar Leah, én haar echtgenoot, de besmetting met corona hebben opgelopen. De 'Thuis'-producer stelt dat de coronamaatregelen op de set van de Eén-soap zeer strikt worden toegepast. Bron: VRT NWS