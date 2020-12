Acteur Ludo Busschots is overleden

Foto: Eén - © VRT 2013

Op 64-jarige leeftijd is Ludo Busschots overleden. Dat melden diverse bronnen. De doodsoorzaak is voorlopig niet bekend.

Ludo Busschots werd vooral bekend door zijn rol in 'Windkracht 10', maar daarnaast speelde hij ook in onder meer 'Alfa Papa Tango', 'Stille Waters', 'Albert II' en 'Flikken'. Van die laatste reeks was hij ook lange tijd producer, iets wat hij ook voor andere VRT-series deed.

