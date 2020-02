'30 in 20': een podcast van en voor nieuwe 30-ers

Na de midlife crisis en de quarter life crisis, is er nu ook de 'thrisis'. 30 is een mijlpaal, een leeftijd waarop mensen stilstaan bij hun leven.

Wat heb ik al bereikt? Wil ik kinderen? Wil ik trouwen? Ben ik blij met mijn job en mijn leven in het algemeen?

Kim Muylaert, de helft van het NRJ-ochtendduo Kim & Michaël, heeft het antwoord op die vragen, want ze wordt op 9 februari zelf 30.

En ze is uiteraard niet de enige. Heel wat BV’s zitten in hetzelfde schuitje, hebben dezelfde vragen. Vandaar dat bij Kim het idee opborrelde om hen die vragen gewoon te stellen, voor de podcast '30 in 20'.

Ze praat in de reeks met mensen die 30 worden in 2020, of net 30 zijn geworden. De opnames vinden plaats op een locatie die voor de gast zelf belangrijk was in de voorbije 30 jaar.

Kim praat achtereenvolgens met stand up-comedian William Boeva, cartooniste Laura Janssens, presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis, tienkamper Thomas Van der Plaetsen, radio- en tv-gezicht Sien Wynants, stand-upcomedian Lukas Lelie en actrice Joke Emmers.

In de eerste aflevering, die op dinsdag 11 februari online komt, staat William Boeva centraal. Hij is zo hard bezig met z’n dertigste verjaardag, dat hij zijn nieuwe comedyvoorstelling er volledig aan wijdt.

Kim en William ontmoeten elkaar op de plek waar hij ongeveer 6 uur per week doorbrengt: de game room bij hem thuis. Wat volgt is een gesprek over imposter syndrome, omgaan met een beperking en rouwen. En over ribbekes, véél ribbekes. Hij heeft een duidelijke liefde voor eten. En voor nog veel meer, maar daarvoor moet je dus luisteren!

De podcast is uiteraard te beluisteren, maar werd ook gefilmd. Alle info vind je terug op nrjbelgie.be.

Vanaf dinsdag 11 februari t.e.m. 31 maart komt er wekelijks een nieuwe aflevering online.