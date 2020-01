24-urenstaking bij VRT

Op maandag 27 januari gaat het VRT-personeel voor 24 uur het werk neerleggen. Dat heeft VRT NWS laten weten. De vakbonden hadden tot een staking opgeroepen na het ontslag van VRT-baas Paul Lembrechts.

Het Personeelsfront van de VRT en vakbonden ACOD, ACV en VSOA zijn woedend over het ontslag van hun CEO Paul Lembrechts dat ze onterecht vinden. Ze vinden dat de Vlaamse regering de VRT heeft onthoofd, net nu de omroep voor belangrijke uitdagingen staat zoals de besparingen en de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst. De vabonden nemen het de Raad van Bestuur van de VRT en de Vlaamse Regering ook kwalijk dat het personeel niet persoonlijk werd ingelicht over het ontslag van de gedelegeerd bestuurder.

Op maandag 27 januari wordt dus voor 24 uur het werk neergelegd. Op radio- en televisie zullen 'alternatieve programma's' worden uitgezonden.

De Raad van Bestuur van de VRT heeft intussen aan interim-CEO Leo Hellemans gevraagd om een voorstel te doen om het directiecollege opnieuw als een geheel te laten werken. Hij moet ook bekijken of directeur Media en Productie Peter Claes hierin past. Het ontslag van Lembrechts is een gevolg van een conflict van de directie met Peter Claes. De voltallige top had het ontslag van Claes gevraagd, maar de Raad van Bestuur ging hier niet op in. Claes werd op non-actief gezet. En als (voorlopig?) sluitstuk van de saga werd nu maandagochtend CEO Paul Lembrechts de laan uitgestuurd. De nieuwe CEO wordt de zesde in zeven jaar tijd.

In een verklaring zegt voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT Luc Van den Brande nog dat zij akte hebben genomen van de beslissing van de Vlaamse Regering om Paul Lembrechts te ontslaan. Want dat kan enkel de Regering. Van den Brande spreekt in naam van de Raad van Bestuur zijn oprechte waardering uit voor het werk van Paul Lembrechts bij de openbare omroep.



