156 uur luisterplezier met de 'Classics Top 2021' op Nostalgie

Foto: © Nostalgie 2021

De 'Classics Top 2021', de langste lijst van het land, heeft zijn eerste dag achter de rug! Nog tot en met vrijdag 29 januari geniet je van 156 uren pure feelgood classics, samengesteld door de luisteraars van Nostalgie.

Na de bekendmaking van de nummer 1 zijn Leen Demaré en Dominique Crommen gastheer en gastvrouw voor het Nostalgie Quizpaleis. De gezelligste online huiskamerquiz.

'Wie staat er helemaal bovenaan de 'Classics Top 2021'?'. Is het Queen of nemen ABBA of The Eagles de fakkel over? Welke groep of artiest het ook wordt, de langste lijst van het land kende een recordaantal stemmers, meer dan 72.000. Ook de rondreizende Nostalgie Stembus met DJ Sebastian Decrop en de Nostalgie PodQuiz met DJ Dominique Crommen, konden op heel wat enthousiasme rekenen van de luisteraars.

Bovendien kan je elke ochtend bij Herbert en Astrid tussen 5.00 en 9.00 uur de laatste tickets winnen voor het Nostalgie QuizPaleis. En elke werkdag tussen 8.00 en 9.00 uur speelt Level Six met Jo Hens (Niko uit 'Familie') en Katerine Avgoustakis (Winnares Star Academy) een speciale mix van classics uit de 'Classics Top 2021'.

Managing director radio Tom Klerkx: 'Of je nu van de 70s, 80s, 90s of de 00s houdt of zelfs als je helemaal weg bent van de allergrootste hit van 2020… in onze 'Classics Top 2021' kan het allemaal. En dat onze luisteraars goeie smaak hebben en kiezen voor classics zonder vervaldatum, blijkt opnieuw uit die 2021 geweldige nummers die zij de afgelopen weken massaal kozen. We spreken dan wel over de langste lijst van het land... maar voor ons hele team en vele van onze luisteraars mag je gerust het langste feest van het jaar zeggen. Door de huidige omstandigheden snakken we met zijn allen naar vrijheid en vitamines voor de ziel. Met de 'Classics Top 2021' hebben wij daar ongetwijfeld het juiste vaccin voor.'