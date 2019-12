11000 lopers op de Warmathon in Gent

Foto: © VRT 2019

11000 lopers geven alles op de derde Warmathon in Gent Met de Warmathon zet De Warmste Week een heleboel mensen ook letterlijk in beweging voor de goede doelen die zij belangrijk vinden.

Om 12.00 uur vanmiddag gaf burgemeester Mathias De Clercq het startschot voor de Warmathon in Gent. De Clercq liep zelf verschillende rondjes voor vzw Kinderkankerfonds. In totaal trokken maar liefst 11.000 sportievelingen door de prachtige omgeving van de Blaarmeersen voor een goed doel dat hen nauw aan het hart ligt. Daarmee was deze derde editie van de Warmathon meteen helemaal volzet. In totaal werd op de Warmathon in Gent 121.899 euro bij elkaar gelopen voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week.

Ook in Gent kwamen er opnieuw een heleboel actievoerders langs om te vertellen over hun inzet voor De Warmste Week aan MNM-dj’s Tom De Cock, Brahim, Dorianne Aussems en Laura Govaerts. Zo kwamen studenten Fadel Abou-Zaid en Jonas Meuleman vertellen over de proffenveiling die hun faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseerde ten voordele van CRIG. Het poetsteam van Dendermonde kwam dan weer langs met hun 'BV-kalender' waarin onder meer Kurt Rogiers, Greg Van Avermaet en Robert Abigail pronken. Ze kozen als goed doel voor Think-Pink vzw omdat ze er binnen het team van huishoudhulp dagelijks mee geconfronteerd worden. Er werd gelukkig ook heel wat afgelachen in de MNM-studio. Lachcoach Geert Van de Vijver demonstreerde zijn meest aanstekelijke lach in het kader van zijn lachsessie ten voordele van vzw De Sterre. Verder was ook Karl Vannieuwkerke te gast, samen met zijn vriendin Caroline Vereenooghe - die bovendien voor het eerst op de radio sprak. Ze hadden het onder meer over hun bezoek aan de koning eergisteren.

Morgen zaterdag 21 december houdt de Warmathon halt in Antwerpen. Daarna volgen Leuven en ten slotte Beringen. Er zijn enkele nog plaatsen voor de Warmathon in Antwerpen en Beringen. De Warmathon in Leuven is intussen volzet.