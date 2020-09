Studio Brussel-dj presenteert in quarantaine

Foto: Studio Brussel © VRT 2020

Het coronavirus blijft rondspoken. Ook op de redactie van Studio Brussel. Een collega uit het team van Fien Germijns testte positief. En dat heeft zo zijn gevolgen Germijns die elke werkdag presenteert tussen 16u en 19u.

Door de positieve test van een collega zit Fien nu in quarantaine. In afwachting van de resultaten van haar coronatest presenteert ze van bij haar thuis. De luisteraars van Studio Brussel merken dus amper een verschil tussen 16u en 19u. Dat is het blok dat Fien presenteert samen met Joris Brys. Studio Brussel benadrukt dat ze op de redactie rekening houden met alle geldende coronamaatregelen.

Positief coronageval bij ons: @fiengermijns presenteert voorlopig in quarantaine. Een collega uit het team van Fien testte positief op corona. In afwachting van haar eigen resultaten presenteert ze van bij haar thuis. We houden op de redactie rekening met alle coronamaatregelen. pic.twitter.com/dy4cCabyJJ — Studio Brussel (@stubru) September 3, 2020



Lees ook: