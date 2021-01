Dit kijk je dit voorjaar op VTM 2, VTM 3 en VTM 4: pittige Vlaamse reality én meer darts!

Dit kijk je dit voorjaar op VTM 2, VTM 3 en VTM 4: pittige Vlaamse reality n meer darts!

Foto: VTM

Wie houdt van pittige reality en verslavende verhalen zit goed bij VTM 2. De zender vuurt in het vroege voorjaar alvast 5 splinternieuwe lokale programma's af. Een van de eyecatchers is 'Blijven Slapen', het dagelijkse datingprogramma waarin vrijgezellen minstens 24 uur lang in hetzelfde huis samenwonen om elkaar beter te leren kennen.

Ook nieuw is 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', dat de mensen volgt die de meest dirty jobs van het land uitvoeren. In 'Missie Callcenter' worden de telefoonlijnen bemand door Vlaanderens mooisten. Missen met een missie luisteren naar de verrassende vragen en verhalen van hun bellers. 'Costa Belgica' volgt vijf succesvolle makelaarsfamilies, die hier alles achterlieten om Vlamingen te helpen aan een droomplek in Spanje. In 'Uit De Kleren' geven vrijgezellen zich letterlijk bloot en leren ze elkaar kennen in bed. Start de liefde waar ze gewoonlijk eindigt? Verder zijn er ook nieuwe afleveringen van het succesvolle 'Lady Truckers', dat de baan opgaat met vrouwelijke truckchauffeurs.



Filmzender VTM 3 blijft ook in het voorjaar van 2021 elke dag voor topfilms zorgen, o.a. met premières van 'T2 Trainspotting', 'Venom' en 'Girls Trip'. Verder is er de nieuwe serie 'Timeless', net zoals nieuwe seizoenen van 'Mayans MC' en 'Orange is the New Black'. De vertrouwde sitcoms zoals 'The Big Bang Theory', 'The Simpsons', 'Modern Family' blijven ook trouw op post. Wie van actie en nostalgische classics houdt, blijft goed zitten bij VTM 4.



Sport is er dit voorjaar niet enkel met de Rode Duivels bij VTM. De UEFA Champions League is op woensdag te volgen bij VTM 2 en de Croky Cup bij VTM 4. Ook voor de vele (nieuwe) fans van het darts is er goed nieuws, want de successen van Dancing Dimi en co worden ook dit voorjaar op de voet gevolgd. Zo zal het Masters-toernooi met de 24 beste spelers van de wereld deze keer zijn plek krijgen bij VTM 2, waar het hele weekend van 29 t.e.m. 31 januari helemaal in het teken van de pijltjes zal staan.



Kristine Willems, channel manager VTM 2, VTM 3 en VTM 4: 'In september vorig jaar zijn we van start gegaan met onze ‘family of channels’, met naast VTM ook VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Met dit aanbod bieden we voor elk wat wils. De zenders hebben op amper vier maanden tijd een mooie ‘smoel’ gekregen en daar zijn we erg blij mee. VTM 3 belooft elke dag de beste films, VTM 4 staat voor actie en classics en lanceerde eind vorig jaar een echte hype met het WK Darts van onder andere Dancing Dimi. We zijn blij dat we daar nog een mooi vervolg aan kunnen breien met de Masters eind deze maand, waarvoor we met plezier plaats maken op VTM 2. Verder blijven we met VTM 2 inzetten op prikkelende, verslavende reality, met focus op lokale titels.'



