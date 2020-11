Deze week geen 'Vandaag' meer op Eén

Deze week geen 'Vandaag' meer op En

Wie vanavond zapt naar En zal geen talkshow met Danira Boukhriss Terkessidis vinden. Geen vroegtijdig einde, enkel opnieuw een gevolg van het gevreesde coronavirus. Danira zit in quarantaine tot zondag.

Vorige vrijdag kwam Danira in contact met een Eén-collega die ondertussen positief testte op COVID-19. Een laagrisico, maar de VRT neemt geen enkel risico. Danira zelf is niet ziek en heeft ook geen symptomen. Toch wil ze uit voorzorg tot zondag in quarantaine blijven.



De VRT benadrukt dat in de studio van 'Vandaag' alle voorzorgsmaatregelen strikt opgevolgd zijn. Ook de afstandsregels werden steeds gerespecteerd.



Vandaag én morgen is er dus geen 'Vandaag' op Eén. Woensdagavond komt 'Het Journaal' meteen na 'Pano' op Eén. Donderdagavond zendt Eén de show 'Bart Peeters Deluxe' opnieuw uit, meteen na het gloednieuwe programma van Philippe Geubels.

De quarantaine komt natuurlijk ongelegen nu Danira nog mooi afscheid wou nemen van haar dagelijkse talkshow. Vorige week maakte de VRT immers bekend dat 'Vandaag' stopt op 19 november. Zo neemt Eén na jaren afscheid van een vaste traditie.



