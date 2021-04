Michel moet 'Big Brother' verlaten vlak voor grote finale: 'Had het niet verwacht'

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Het was al even bekend, maar gisteren was de exit van Michel ook te volgen op tv. Vlak voor de grote finale moest hij van 'Big Brother' het huis verlaten. En dat had hij niet verwacht...

Jill, Nick en Liese spelen de grote finale van 'Big Brother'. Michel is helaas niet bij de 'lucky few'. Een eerste reactie van Michel, vlak na zijn bewogen exit: