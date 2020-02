Zutphen startpunt nieuwe serie 'Hier zijn de Van Rossems'

Foto: NTR - © Denise van de Laar 2020

Ze zijn weer terug! Na het uitstapje naar Duitsland van Maarten en Vincent van Rossem voor Broeders in Berlijn nu weer met z'n drieŽn.

Sis doet volop mee en speelt als altijd een belangrijke rol bij de verkenningstochten van een zestal steden. De Van Rossems vertellen over die steden als vanouds: met veel kennis, zonder enige opsmuk en met gevoel voor humor. Maarten doet dat vanuit zijn specialiteit, geschiedenis, Sis als kunsthistorica en Vincent als expert op het gebied van architectuur. De serie is geproduceerd door Skyhigh TV in opdracht en onder eindredactie van de NTR.

In de eerste aflevering, op dinsdag 4 februari, 20.25 uur op NPO 2, brengen de Van Rossems een bezoek aan Zutphen.

Zutphen blijkt een stad te zijn waar de Van Rossems blij door worden verrast. Als Vincent niet net al was verhuisd, zou hij serieus overwegen Zutphen als woonplaats te kiezen. Hij komt tot die conclusie nadat het drietal de vele torens van de stad aan de IJssel heeft bewonderd, het nabijgelegen Museum MORE heeft bezocht en van het vele groen in de stad heeft genoten. Maarten is enthousiast over de Librije (de kettingbibliotheek, niet het restaurant) waar hij oog in oog komt met een eerste druk van het destijds ketterse boek van Copernicus, waarin niet de aarde maar de zon tot centrum van ons zonnestelsel werd verklaard.

Na Zutphen zien we de Van Rossems nog in Gouda (11 feb), Bergen op Zoom (18 feb), Antwerpen (25 feb), Leiden (3 maart) en Leeuwarden (10 maart).

'Hier zijn de Van Rossems', dinsdag 4, 11, 18, 25 februari, 3, 10 maart 2020 om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.