Zondag speciale uitzending van 'Podium Witteman' rond thema 'Alleen'

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Podium Witteman gaat in deze periode door met speciale uitzendingen rond een thema. We trappen af met het thema 'Alleen'. Met bijdragen van Paul Witteman, Floris Kortie en Mike Boddé.

En een nieuw werk van Calliope Tsoupaki, de Componist des Vaderlands, uitgevoerd door pianist Saskia Lankhoorn.

'Podium Witteman' gaat in deze periode door met speciale uitzendingen rond thema’s die aansluiten bij wat ons allemaal het meeste bezighoudt. Deze week is dat het thema 'Alleen'. Door de Coronacrisis zijn we teruggeworpen op de kleinste kring van ons bestaan en voor velen betekent dit niets anders dan alleen zijn. Voor verreweg de meesten is dit een straf, maar sommigen zien ook positieve kanten. Paul, Floris en Mike geven vanuit de huiskamer hun persoonlijke invalshoek en kijken daarbij terug naar hoogtepunten uit 5 jaar 'Podium Witteman'!

Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki wil in deze tijd van mondiale crisis graag de kracht van muziek gebruiken om troost te bieden. Want de mens heeft schoonheid nodig om zich door de crisis heen te slaan. Tsoupaki heeft een meditatief stuk voor piano solo geschreven. Voor de première heeft ze pianist Saskia Lankhoorn uitgenodigd, in binnen- en buitenland bekend als soeverein vertolker van de hedendaagse muziek.

In 'Podium Witteman Extra' een optreden van de Franse stercellist Jean-Guihen Queyras, gemaakt tijdens het Holland Festival 2010. Hij speelt vier van de zes cellosuites van Johann Sebastian Bach. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.

'Podium Witteman', zondag 29 maart van 18.10 tot 19.10 uur bij de NTR op NPO 2.