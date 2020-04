Zondag speciale uitzending 'Podium Witteman' met als titel 'Oranje!'

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

'Podium Witteman' gaat in deze periode door met speciale uitzendingen. En omdat Koningsdag dit jaar niet door kan gaan geven we deze show een oranje tintje.

Met optredens van violist Liza Ferschtman en pianist Slava Poprugin, broer en zus Matthijs (gitaar) en Adinda van Delft (viool), en hoboïste Dorine Schoon. Met bijdragen van Paul Witteman, Floris Kortie en Mike Boddé.

Volgende week is het bijna Koningsdag. Maar dit jaar moet de Koning het op zijn verjaardag doen zonder Vrijmarkt en feestelijk bezoek aan Maastricht. Om het een beetje goed te maken kleuren we de uitzending van 'Podium Witteman' oranje!

Aan de vooravond van Koningsdag wordt traditioneel bekend gemaakt wie dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangt. Volgens Paul, Mike en Floris zijn er ook heel veel musici die een lintje meer dan verdiend hebben. Daarom reiken we vandaag drie lintjes uit!

Violist Liza Ferschtman was een van de topartiesten die tijdens het Koningsdagconcert zou optreden. Dat concert gaat helaas niet door, maar Liza Ferschtman zal toch ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning voor ons spelen. Met pianist Slava Poprugin speelt ze 'Sea shell' van de Frans/Amerikaanse componist Carl Engel. Heel toepasselijk vindt dit optreden plaats aan zee, in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.

Korties Kwesties gaat over Prinses Christina, misschien wel de meest muzikale prinses die we ooit hadden. Ook duikt Floris in het heden en verleden van het naar haar vernoemde Prinses Christina Concours, de kweekvijver van jong talent in Nederland.

De 14-jarige gitarist Matthijs van Delft zou in de halve finale hebben gestaan als het concours niet zou zijn geannuleerd. Speciaal voor 'Podium Witteman' treedt hij op met zijn even getalenteerde zusje Adinda van Delft (11 jaar/viool) in hun woonplaats Berkel en Rodenrijs.

Mike Boddé vindt het jammer dat dit jaar de Vrijmarkt niet door gaat. Hij zingt er een lied over, samen met hoboïst Dorine Schoon.

In 'Podium Witteman Extra' kun je kijken naar fragmenten uit het Koningsdagconcert van 2016. Het thema was gitaar en er werd opgetreden door onder anderen Fernando Lameirinhas, Izhar Elias en Jan Akkerman. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden van 18.10 tot 19.10 uur op NPO 2. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagmiddag om 14.20 uur.