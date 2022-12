Zondag speciale kerstuitzending van 'WNL Op Zondag'

Eerste Kerstdag begint met Rick Nieman. Met een speciale editie van 'WNL Op Zondag' waarin prominente gasten omzien en vooruitkijken.

Met persoonlijke verhalen over het afgelopen jaar. Zo vertelt oud-minister, wetenschapper, columnist en ondernemer Ronald Plasterk over het baanbrekende kankervaccin dat hij ontwikkelt. WNL-presentatoren Fidan Ekiz en Sven Kockelmann nemen nieuwsfragmenten mee die dit jaar indruk op hen maakten. Zoals van de opstand van de Iraanse vrouwen, protest in Rusland en van het WK in Qatar. De Vlaamse europarlementariër Assita Kanko koos de vrouwen van 2022. En koningshuisdeskundige Justine Marcella blikt vooruit op de mediagebeurtenis van 2023: de kroning van koning Charles III.

Wetenschapper en ondernemer Ronald Plasterk

Oud-minister, columnist en wetenschapper over de ontwikkeling van een nieuw kankervaccin en over zijn nieuwe leven als entrepeneur.

Fidan Ekiz en Sven Kockelmann

WNL-presentatoren Fidan Ekiz en Sven Kockelmann over opmerkelijke nieuwsfragmenten van 2022. Welke beelden maakten indruk in het afgelopen jaar?

Europarlementariër Assita Kanko

Europarlementariër Assita Kanko van de Nieuw-Vlaamse Aliantie kiest de vrouwen van 2022. Van de Finse premier Sanne Marin tot de Franse scheidsrechter Stephanie Frappart en de Iraanse schrijfster Masih Alinejad.

Koningshuisdeskundige Justine Marcella

Koningshuisdeskundige Justine Marcella blikt vooruit op de kroning van koning Charles III. Over de rituelen en het rumoer rond de aanstaande kroning van de Britse vorst.

'WNL Op Zondag Speciale Kerstuitzending', zondag 25 december om 10.00 uur op NPO 1.