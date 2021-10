Zondag 'Podium Witteman' met Camille Thomas, Maarten Engeltjes en Andreas Scholl

Paul Witteman ontvangt cellist Camille Thomas en pianist Julien Brocal, cabaretier Brigitte Kaandorp, de countertenoren Maarten Engeltjes en Andreas Scholl, en Project Amsterdam.

De Franse cellist Camille Thomas is een van de meest veelbelovende musici van Frankrijk op dit moment. In coronatijd speelde ze door, niet in de concertzaal, maar in de lege musea van Parijs. Ze bracht een album uit met cellobewerkingen van voornamelijk gezongen muziek. Samen met pianist Julien Brocal speelt ze de ‘Dans van de zalige geesten’ uit de opera 'Orfeo ed Euridice' van Christoph Willibald Gluck.

Een droom van de Nederlandse countertenor Maarten Engeltjes gaat uitkomen. Hij gaat samen met zijn grote voorbeeld, de Duitse countertenor Andreas Scholl, op tournee door Nederland met een spectaculair programma vol vrolijke en hartverscheurende duetten. In 'Podium Witteman' vertellen ze wat ze van elkaar leren en hoe je je stem 'in shape' houdt. En samen met musici van Project Amsterdam zingen ze 'Sound the Trumpets' van Henry Purcell en 'Ah Heav'n what is't I hear' van Purcells leraar John Blow.

Pauls Jonge Held is de 15-jarige pianiste Lilianne Vossen. Lilianne studeert aan de Sweelinck Academie, de jongtalentklas van het Conservatorium van Amsterdam. Speciaal voor Paul speelt ze de Fantaisie-Impromptu van Frédéric Chopin.

Floris Kortie verdiept zich in de opkomst van de Walkman in de jaren 80 en de muziek van de legendarische componist Philip Glass die hij destijds speciaal mixte voor de walkman. Het idee was dat iedereen al wandelend door New York met oortjes op naar de muziek van Philip Glass kon luisteren. De slagwerkers van Havelok spelen het stuk 'Mad Rush'!

Mike Boddé en cabaretier Brigitte Kaandorp zijn beiden hondenfanaat en omdat het bijna dierendag is zingen ze een liedje over hun oude wijze honden.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat Floris Kortie met violist Tjeerd Top en radiomaker Bas Hagemeijer op zoek naar de grootste snelheidsduivels uit de muziekgeschiedenis. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een special over componist Philip Glass, met muziekuitvoeringen van onder andere Lavina Meijer en een ballet van Jiri Kilian. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

