Zondag 'Kruispunt Profiel' van Tim Hofman

Het jaar 2022 was zonder twijfel dat van Tim Hofman. Met zijn online programma 'BOOS' over de misstanden bij 'The Voice' zette hij seksueel overschrijdend gedrag op de kaart.

Hij won er de Nipkowschijf en andere prijzen mee. Het onderstreepte nog eens zijn imago van succesvol strijder tegen onrecht. Waar komt die gedrevenheid vandaan? Wat is zijn kracht?

In de KRO-NCRV-reeks 'Kruispunt'-profielen schetsen verschillende mensen hoe Tim Hofman zich kan vastbijten in iets, hoe hij alles wil oplossen en deuren kan openen. Zijn beste vriendin en ‘soulmate’, Talisia Misiedjan, zegt zich te irriteren aan mensen die twijfelen aan zijn oprechtheid of hem té veel vinden deugen. 'Waarom zou je niet gewoon als mens heel hard je best willen doen om het goed te doen?', vraagt zij zich af. Zij is ervan overtuigd dat de uitzending van 'BOOS' over 'The Voice', zijn hoogtepunt was. 'Elke werkgever is achter z’n oren gaan krabben of hij of zij het wel goed heeft geregeld. Hij maakte veel los.'

'Over Mijn Lijk'

Naast 'BOOS' leverde hij opnieuw een indrukwekkende reeks van 'Over Mijn Lijk' af, waarmee hij vorig jaar de Televizier-Ring won. In dit programma, waarbij kankerpatiënten in hun laatste levensfase met de camera worden gevolgd, zien we Tim van zijn invoelende kant. Kiki, die in 2021 overleed, was een van de deelnemers van 'Over Mijn Lijk'. Haar moeder Susanne was onder de indruk van Tim. 'Hij is een warm en lief mens, zoals ik het heb ervaren. Als hij bij ons thuis was, had hij alle aandacht voor Kiki. Hij stelt de mooie vragen en dat dúrft hij ook te doen.'

Kinderpardon

ChristenUnie-politicus Gert-Jan Segers leerde Tim Hofman kennen rond het Kinderpardon. Daarna waren ze samen betrokken bij coalitie Y. 'Hij opent deuren omdat hij heel gemotiveerd is, hij maakt problemen tastbaar en werkt daar hard voor. Zoals met de toen negenjarige Turkse jongen Nemr', aldus Segers. Ook al schuurt het soms tussen die twee, ze weten elkaar wel altijd te vinden op persoonlijk vlak.

Tim Hofman lijkt de hele wereld op zijn schouders te willen nemen, altijd het goede te willen doen en te willen deugen. Lijdt hij aan een Messias-complex? Hoe houdt hij het vol? Zijn directe Hofman-aanpak is niet zonder gevaar. Hij liep hij al eens flinke klappen op. Is dat het waard?

'Kruispunt Profiel' van Tim Hofman, zondag 11 december 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.