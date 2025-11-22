Zondag in 'Zembla': Nederland Agressieland

Hoogspanning in 'The Masked Singer': wie scoort een felbegeerde plek in The Big Bang?
zaterdag 22 november 2025
Foto: © BNNVARA 2024

Zorgpersoneel, conducteurs en klantenservicemedewerkers: allemaal krijgen ze dagelijks te maken met intimidatie, agressie en geweld. Als gevolg dreigen medewerkers in de frontlinie ermee te stoppen.

Al ruim vijftien jaar roepen politici: 'Handen af van onze hulpverleners'. Daders zouden harder worden gestraft en zaken met prioriteit worden opgepakt. Toch zijn de agressiecijfers historisch hoog. Bij de NS, het Rijnstate-ziekenhuis en woningcorporatie Woonstad is de maat vol: het geweld neemt daar inmiddels ontwrichtende vormen aan. Welke impact heeft de agressie? En hoe gaan medewerkers en organisaties om met steeds heftigere incidenten?


'Zembla', zondag 23 november om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Zembla op tv
Zondag 23 november 2025 om 22u05  »
NPO 2
Medewerkers in de frontlinie dreigen ermee te stoppen vanwege dagelijkse intimidatie, agressie en geweld. Hoe gaan medewerkers en organisaties om met steeds heftigere incidenten?
Vrijdag 28 november 2025 om 14u00  »
NPO 2
Zondag 30 november 2025 om 23u25  »
NPO 2
Beleggers investeren in JuicyFields, een platform voor medicinale cannabis. Na de verdwijning in 2022 verliezen 185.000 mensen samen 645 miljoen euro. Zembla onderzoekt deze grootschalige fraude.

Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (VTM)

Nieke kondigt met veel bravoure aan dat ze wil trouwen met nonkel Frans. Ze zal in een andere buurt een café openen en er samen met Frans en Henrieke gaan wonen. Met de hulp van moeder Lisa kan Nieke haar vader overtuigen om zich neer te leggen bij het feit dat nonkel Frans zijn nieuwe schoonzoon wordt. Aangezien dit zijn enige alternatief is om zijn kleinzoon Henrieke bij zich te houden, stemt Rik toe. Het grote slachtoffer van deze transactie wordt Stavros, voor wie er geen plaats meer overblijft in café De Lichttoren. Ida springt voor hem in de bres.

'Lili en Marleen', om 20.35 uur op VTM.

  • 20:20
    Geubels en De Hollanders
    06:00
    In bed met Olly
  • 20:15
    Sambre
    08:00
    Herfstbeelden
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    04:50
    Geen uitzending
  • 19:55
    De Wereld van Plopsa
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    Darts
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:55
    De Buurtpolitie: De Perfecte Overval
    01:25
    Geen uitzending
  • 19:45
    All New Traffic Cops
    00:30
    Most Daring
  • 18:55
    A Royal Christmas Match
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:30
    Home Improvement
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    Kijken en Kijken Kijken
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 20:20
    NCIS
    01:25
    Criminal Minds
  • 20:05
    Cobra Kai
    01:40
    NCIS: Los Angeles
  • 19:35
    Project Bakeover
    01:20
    Botched
  • 20:30
    Interview With a Killer
    01:10
    The First 48
  • 20:25
    Alle Zaken op een Rijtje
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:21
    Maand van de duurzaamheid
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:05
    Snel, Makkelijk & Lekker
    01:05
    Guten Appetit
  • 20:00
    The Madame Blanc Mysteries
    01:45
    Midsomer Murders
  • 20:30
    Futurama
    03:05
    Nancy Drew
  • 20:30
    Wie is de Mol? 25 jaar
    02:19
    NOS Journaal
  • 20:10
    Blauw Bloed
    01:00
    Dit is de Week
  • 20:20
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen
    01:45
    Onderweg naar liefde