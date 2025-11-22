Zondag in 'Zembla': Nederland Agressieland

Foto: © BNNVARA 2024

Zorgpersoneel, conducteurs en klantenservicemedewerkers: allemaal krijgen ze dagelijks te maken met intimidatie, agressie en geweld. Als gevolg dreigen medewerkers in de frontlinie ermee te stoppen.

Al ruim vijftien jaar roepen politici: 'Handen af van onze hulpverleners'. Daders zouden harder worden gestraft en zaken met prioriteit worden opgepakt. Toch zijn de agressiecijfers historisch hoog. Bij de NS, het Rijnstate-ziekenhuis en woningcorporatie Woonstad is de maat vol: het geweld neemt daar inmiddels ontwrichtende vormen aan. Welke impact heeft de agressie? En hoe gaan medewerkers en organisaties om met steeds heftigere incidenten?

'Zembla', zondag 23 november om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.