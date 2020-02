Zondag in 'Podium Witteman': Víkingur Ólaffson & Henk van der Meulen

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt sterpianist Víkingur Ólafsson, harpist Joost Willemze, conservatoriumdirecteur Henk van der Meulen, pianisten Rutger Jansen en Bob Marsdon en Fuse!

De IJslandse pianist Víkingur Ólaffson is een van de grootste nieuwe sterren van de klassieke muziek. Vorig jaar werd hij door het gezaghebbende maandblad Gramophone uitgeroepen tot Artist of the Year 2019! Víkingur speelt in 'Podium Witteman' muziek van twee Franse grootmeesters uit twee verschillende eeuwen: Jean-Philippe Rameau en Claude Debussy.

Fuse speelt voor deze gelegenheid muziek van de IJslandse componist Ólafur Arnalds. Deze multi-instrumentalist en producer begon zijn carrière als drummer in punk- en heavymetalbands. Nu componeert hij sfeervolle, bijna meditatieve muziek.

De 24-jarige harpist Joost Willemze was in 2009 als hoogbegaafd kind al op televisie te zien. Het kind is een jongeman geworden die klassieke talen Russisch studeert in Leiden en daarnaast aan een muziekcarrière werkt. Joost speelt een onbekend stukje Western romantiek van de Amerikaan Marcel Grandjany: 'The Colorado Trail'.

Conservatoriumdirecteur en muziekfanaat Henk van der Meulen komt uitleggen waarom de Russische componist Igor Stravinsky aan het begin van de 20ste eeuw zo’n grensverlegger is geweest. Hij zoomt in op de première van 'Le sacre du printemps', in 1913 in Parijs, die een rel veroorzaakte. Rutger Jansen en Bob Marsdon, studenten van het Haags Conservatorium, spelen delen uit het ballet op piano vierhandig.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar documentaire over 'Le sacre du printemps'' van Igor Stravinsky. Daarin worden Valery Gergiev en het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevolgd tijdens de repetitie en uitvoering van het revolutionaire ballet uit 1913. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.