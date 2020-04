Zondag in 'Podium Witteman': speciale uitzending rond thema 'Verstrooiing'

'Podium Witteman' gaat in deze periode door met speciale uitzendingen over zaken die ons nu het meeste bezighouden. Deze week is dat 'verstrooiing'. Want daar is behoefte aan.

Met een optreden van pianisten Caspar Vos en Frank Peters. En bijdragen van Paul Witteman, Floris Kortie en Mike Boddé.

De crisis duurt voort en de dagelijkse stroom verontrustend nieuws is eindeloos. Langzamerhand krijgen we een enorme behoefte aan afleiding, om even niet na te hoeven denken over wat ons treft. Daarom staat 'Podium Witteman' deze week geheel in het teken van verstrooiing. Het programma gaat zich richten op de heerlijke, lichte kanten van het bestaan! Paul, Floris en Mike geven vanuit de huiskamer hun persoonlijke invalshoek en kijken daarbij terug naar hoogtepunten uit vijf jaar 'Podium Witteman'!

'Podium Witteman' heeft pianist Caspar Vos gevraagd welke muziek in hem opkomt bij de woorden verstrooiing en afleiding. Caspar dacht meteen aan een Russische rondedans van Nikolaj Medtner, een stuk voor twee piano’s. Samen met zijn oude vriend en voormalig leraar Frank Peters speelt hij deze dans in Bij Andreas, een klein kerkje in Naarden-Vesting.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar de documentaire 'Notes from the Inside'. Hierin wordt pianist James Rhodes gevolgd, die speelt voor psychiatrische patiënten in de hoop dat klassieke muziek hun leven minder zwaar zal maken. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

