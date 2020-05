Zondag in 'Podium Witteman' speciale uitzending over meester-leerling

'Podium Witteman' staat zondag in het teken van Meester-Leerling. Met optredens van Paul van Vliet en cellist Lidy Blijdorp. En met bijdragen van Paul Witteman, Mike Boddé en Floris Kortie.

Er is voor musici geen relatie zo belangrijk als die van een meester en zijn leerling. Welke personen zijn van invloed geweest op je talent? Wanneer heb je talent? En hoe ontwikkel je dat? Wie hebben je geïnspireerd te doen wat je nu doet?

De talentvolle celliste Lidy Blijdorp vertelt over een van haar leermeesters, wijlen Anner Bijlsma, wiens cello ze nu bespeelt. Lidy is met met pianist Tobias Borsboom naar Het Jagthuis in Nederhorst den Berg getogen om daar met uitzicht op de weilanden het stuk 'Lever du Jour' (zonsopgang) van Maurice Ravel te spelen.

Mike Boddé luisterde als kind vaak naar de typetjes en liedjes van Paul van Vliet. Hij is voor Mike een lichtend voorbeeld als het gaat om het schrijven van mooie liedjes. Vanuit het 'thuishonk' van Paul van Vliet, de lege Koninklijke Schouwburg in Den Haag, brengen ze samen twee liedjes: 'Er is nog zoveel niet gezegd' en 'Ik drink op de mensen'.

Floris Kortie duikt in het fenomeen masterclass. Een dagje les krijgen van een wereldberoemde musicus betekent vaak een enorme boost of eye-opener voor studenten, maar soms zijn ze de hel.

Verder uit het archief een vrolijk interview dat Paul Witteman in 2015 had met topvioliste Janine Jansen en haar eerste vioollerares Coosje Wijzenbeek, en het ontroerende optreden uit 2017 van de toen 95-jarige vioollegende Ivry Gitlis.

Wegens succes vervolgd. Door de vele, vaak hartverwarmende reacties op onze speciale uitzendingen heeft de NPO besloten dat 'Podium Witteman' drie extra afleveringen mag maken. We gaan dus door tot en met zondag 31 mei!

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden van 18.10 tot 19.10 uur op NPO 2. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagmiddag om 14.20 uur.