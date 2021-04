Zondag in 'Podium Witteman': Reza Namavar, Cecilia Bernardini en Camerata RCO

Paul Witteman ontvangt componist Reza Namavar, violist Cecilia Bernardini & Friends, hoboïst Balder Dendievel, jazzzangeres Luyi van der Lingen, contrabassist Tobias Nijboer, percussionist Daniel van Dalen, pianist Daniël Kool, en Camerata RCO.

Componist Reza Namavar heeft een onbedwingbare nieuwsgierigheid naar het onbekende. Dus toen vorig jaar plotseling al zijn werk wegviel, kwam er ruimte voor een lang gekoesterde wens: zich onderdompelen in het mer à boire van ruim 500 soloconcerten die Antonio Vivaldi componeerde, op zoek naar een nieuwe potentiële schat. In 'Podium Witteman' vertelt hij over deze bezeten zoektocht en de beroemde barokviolist Cecilia Bernardini speelt met haar ensemble een van de muzikale parels die Reza ontdekte.

Pauls Jonge Held is de 19-jarige Vlaamse hoboïst Balder Dendievel. Balder studeert in Berlijn bij de 1e hoboist van de Berliner Philharmoniker, Dominik Wollenweber. Hij won meerdere prijzen en wordt beschouwd als een groot talent op zijn instrument. Balder speelt van de Vlaamse componist Joseph Ryelandt de Sonatina voor hobo en piano. Hij wordt begeleidt door Daniël Kool.

Floris Kortie is gegrepen door het gedicht 'Verklärte Nacht' van Richard Dehmel waarop componist Arnold Schönberg zijn beroemde gelijknamige strijksextet baseerde. Het gedicht gaat over een gesprek tussen twee verliefde mensen waarbij de vrouw een kind verwacht van een andere man. Samen met Camerata RCO verdiept Floris zich in de betekenis van het gedicht en in de muziek die de gevoelens en sfeer van de tekst zo mooi uitdrukt. En natuurlijk speelt Camerata RCO het mooie slotdeel.

Mike Boddé neemt de talentvolle 17-jarige jazzzangeres Luyi van der Lingen mee. Anderhalf jaar geleden was zij een van de finalisten van het Prinses Christina Concours Jazz. Ze zit in de Jong Talent Klas van het Conservatorium in Den Haag. Luyi en Mike spelen het nummer 'Moody’s Mood for Love' en worden begeleid door contrabassist Tobias Nijboer en percussionist Daniel van Dalen.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat Floris Kortie met componist Reza Namavar op zoek naar verborgen schatten in het enorme oeuvre van Antonio Vivaldi. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een documentaire over Arnold Schönbergs vroege meesterwerk 'Verklärte Nacht', gevolgd door een integrale uitvoering van het werk door het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 18 april van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.