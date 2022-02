Zondag in 'Podium Witteman': Nicolas Altstaedt en Ghalia Benali

Paul Witteman ontvangt cellist Nicolas Altstaedt, harpistes Sanne Bakker en Sarah van de Brink, ensemble La petite écurie, zangeres Ghalia Benali en Fuse!

De Frans/Duitse meestercellist Nicolas Altstaedt is voor concerten in Nederland en natuurlijk staat 'Podium Witteman' dan vooraan om hem uit te nodigen. Sinds zijn vorige optreden in onze show is zijn ster almaar gerezen, met prijswinnende cd’s en gastoptredens bij alle grote orkesten. En naast een van de beste cellisten van dit moment is hij ook gewoon een superaardige kerel die veel heeft te vertellen. Op de lessenaars zet hij een prachtig middendeel voor cello en strijkers uit een symfonie van Joseph Haydn, daarbij begeleid door de strijkers van Fuse.

Harpistes Sanne Bakker en Sarah van de Brink vormen sinds een aantal jaren een vast duo. Ze leerden elkaar kennen in jeugdorkest Vuurvogel in Zwolle en hadden meteen een klik. Nu studeren ze allebei aan het ArtEZ Conservatorium en willen ze als duo laten horen dat er veel meer mogelijk is met een harp dan je zou denken.

Onze vrienden van Fuse houden dit jaar open huis in Club Sheherazade - een denkbeeldige club waarin musici uit de hele wereld hun stem kunnen laten horen. Deze keer is de Tunesische zangeres Ghalia Benali te gast. Op haar laatste cd ‘Call to Prayer’ mengt ze haar Arabisch geschoolde stem met de klank van westerse barokinstrumenten. In Podium Witteman zullen Ghalia en Fuse hun beider sound laten samensmelten!

Floris Kortie vertelt over de muziek uit de tijd van de Britse Queen Anne (begin 18de eeuw), toen het hobokwartet heel populair was. Op begrafenissen en vrolijker feesten klonk er muziek voor hobo’s en het Koninklijke Hof had een eigen kwartet dat het overal mee naar toe nam. De muzikale omlijsting komt van het ensemble La petite écurie.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat het deze week over de vraag: hoe brengen we klassiek aan de man bij een jong publiek? Floris Kortie vraagt het aan Caecilia Thunnissen, regisseur en artistiek directeur van jeugdmuziekgezelschap Oorkaan en Jan Pieter Koch, die als componist en adviseur aan veel kindervoorstellingen meewerkte. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

Podium Witteman omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 13 februari om 18.15 uur bij de NTR op NPO 2.