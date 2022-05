Zondag in 'Podium Witteman': Julien Libeer & Fuse

Paul Witteman ontvangt meesterpianist Julien Libeer, tubaïst Perry Hoogendijk, bastrombonist Martin Schippers, contrabassist Rob Dirksen, contrabasklarinettist Jesse Faber en contrafagottist Alvaro Machado, tablaspeler Niti Ranjan Biswas en Fuse!

De Belgische meesterpianist Julien Libeer combineert op zijn nieuwe album 'Bach & Beyond' muziek van Bach met componisten die door hem zijn geïnspireerd. Rondom delen uit Das Wolhtemperierte Klavier speelt hij werk van Beethoven, Chopin, Bartók en Rachmaninov. Libeer komt Paul uitleggen waar die inspiratie in zit.

Floris Kortie gaat op zoek naar het laagste van alle lage instrumenten. Vier blazers en een strijker doen mee aan deze battle of basses: tubaïst Perry Hoogendijk, bastrombonist Martin Schippers, contrabasklarinettist Jesse Faber, contrafagottist Alvaro Machado en contrabassist Rob Dirksen. Tot slot leeft het baskwintet zich uit op het bekende thema van de Pink Panther.

Huisband Fuse nodigt dit seizoen telkens een andere musicus uit in hun imaginaire Club Sheherazade, waarin muziek uit de hele wereld een plek gaat krijgen. Dit keer neemt Fuse de Indiase tablaspeler Niti Ranjan Biswas mee - een virtuoos die les geeft aan het Codarts in Rotterdam geeft en een onvermoeibare ambassadeur is van de Indiase klassieke muziek.

In de 'Podium Witteman Podcast' de vraag: hoe kun je als professioneel zanger ervoor zorgen dat je stem in topconditie blijft. Wat moet je wel en wat vooral niet doen? Floris Kortie gaat in gesprek met stemcoach Kirsten Schötteldreier. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman', zondag 8 mei van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.