Zondag in 'Podium Witteman': Joan Berkhemer en 2 Edisonwinnaars

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt 2 winnaars van de Edison Klassiek 2020, violist Joan Berkhemer en het Mokum Kwartet, sopraan Josefin Bölz en gitarist Fernando Cordas, en fluitist Remko de Landmeter.

Het is weer tijd voor de Edison Klassiek, een van ’s werelds oudste en meest prestigieuze onderscheidingen voor de beste klassieke cd’s en dvd’s van het jaar. Traditiegetrouw reikt Paul het iconische beeldje uit aan enkele prijswinnaars. Wie dat dit jaar zijn verklappen we natuurlijk nog niet!

Deze winter gaat het Mokum Kwartet alle 16 strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven uitvoeren. En dat worden heel bijzondere concerten, want primarius Joan Berkhemer heeft een fascinatie voor de uitvoeringspraktijk van de periode 1900-1940, de tijd dat musici nog heel persoonlijke, lees: romantische interpretaties ten gehore brachten. Aan tafel legt Joan Berkhemer het allemaal uit. En het Mokum Kwartet speelt het eerste deel uit het Quartetto serioso van Beethoven.

Floris Kortie is gefascineerd geraakt door bijzonder kunstige 3D-afbeeldingen van beroemde componisten. Met moderne technieken worden afbeeldingen van o.a. Beethoven en Schubert gemaakt die niet van een foto zijn te onderscheiden. Als afsluiting van zijn verhaal klinkt het lied 'Seligkeit' van Schubert, uitgevoerd door sopraan Josefin Bölz en gitarist Fernando Cordas.

Mike Boddé gaat zijn overleden vader eren met een bijzonder gedicht en een eenstemmige compositie, gespeeld door Remko de Landmeter op altfluit.

In 'Podium Witteman Extra' een pareltje uit het archief: een uitvoering van de tragikomische eenakter 'Trouble in Tahiti' uit 1952 van Leonard Bernstein – over een dag uit het leven van een uit elkaar groeiend echtpaar in een saaie buitenwijk. Met in de hoofdrollen sopraan Roberta Alexander en bariton Maarten Koningsberger. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 29 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.