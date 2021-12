Zondag in 'Podium Witteman': Jan Beuving en Patricia Kopatchinskaja

Paul Witteman ontvangt cabaretier Jan Beuving en pianist Tom Dicke, Patricia Kopatchinskaja en pianist Paolo Giacometti, Cappella Amsterdam, sopraan Mané Galoyan en tenor Bogdan Volkov, leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest, en The Rijks Quartet.

Cabaretier Jan Beuving heeft een grote liefde voor koormuziek. Als kind uit een protestants-christelijk gezin zong hij mee met psalmen in de kerk. Vervolgens was hij in zijn studententijd in Utrecht lid van meerdere koren. Volgens hem is het zingen in een koor ‘een manier om gezien te worden’. Het allereerste koorwerk dat hij zong was ‘ Wandrers Nachtlied’ van de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock. Dit ultiem romantische werk wordt speciaal voor hem uitgevoerd door het topkoor Cappella Amsterdam. Zelf treedt Jan ook op. Met pianist Tom Dicke zingt hij een lied uit zijn nieuwste show ‘Restante’.

In Pauls Jonge Helden deze week de strijkers van The Rijks Quartet. Vier jongedames uit vier verschillende landen (Nederland, Georgië, Portugal en België) die elkaar hebben leren kennen aan het Conservatorium van Amsterdam. In Podium Witteman spelen ze een deel uit het Vierde Strijkkwartet van Felix Mendelssohn.

Te gast is de Moldavische meesterviolist Patricia Kopatchinskaja die een grote liefde heeft voor volksmuziek. Ze groeide er mee op. Met haar ouders, beide volksmuzikant, trok ze de wereld rond en hoorde ze al van jongs af aan muziek uit alle windstreken. Nu speelt ze, samen met pianist Paolo Giacometti, een selectie uit de Zes Roemeense dansen van de Hongaarse componist Béla Bartók.

Floris Kortie neemt een topcast uit de operahit ‘La traviata’ mee. Deze maand wordt de opera uitgevoerd bij De Nationale Opera. In de uitzending klinkt het beroemde, ontroerende duet van Violetta en Alfredo. Uitgevoerd door de Armeense sopraan Mané Galoyan en de Oekraïense tenor Bogdan Volkov met een ensemble uit het Nederlands Philharmonisch Orkest.

In de 'Podium Witteman Podcast' werpt Floris Kortie een blik vooruit naar het nieuwe jaar. Welke jonge talenten moeten we in de gaten houden in 2022? Hij stelt deze vraag aan Lestari Scholtes, redacteur van 'Podium Witteman', en Alexander Buskermolen, directeur van het Prinses Christina Concours. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kan je kijken naar een special rondom componist Louis Andriessen, die eerder dit jaar is overleden. Andriessens compositie De Tijd wordt veertig jaar na de première uitgevoerd door (oud-)studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar Andriessen zelf studeerde en doceerde. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

