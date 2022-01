Zondag in 'Podium Witteman': Cameron Shahbazi en Thijs van Leer

Paul Witteman ontvangt countertenor Cameron Shahbazi en het Dudok Quartet Amsterdam, fluitist Thijs van Leer, pianist Radu Ratering, en het Nederlands Blazers Ensemble.

De Iraans/Canadese countertenor Cameron Shahbazi is een internationale 'rising star'. Na verbonden te zijn geweest aan de De Nationale Opera Studio van is hij nu regelmatig te zien in grote operaproducties in Duitsland. In Podium Witteman zingt hij het prachtige 'Caro mio ben' van Tomasso Giordani en een Iraans wiegeliedje dat zijn moeder vroeger voor hem zong. Hij wordt begeleid door het Dudok Quartet Amsterdam.

Fluitist en toetsenist Thijs van Leer is een levende legende in Nederland. Samen met gitarist Jan Akkerman richtte hij de band Focus op, die een originele mix speelde van klassiek, rock en jazz. Een hele generatie is ermee opgegroeid. Vorig jaar september kreeg hij de 'Buma Lifetime Achievement Award' uit handen van onze eigen Mike Boddé. Thijs van Leer moest dus ook een keer in 'Podium Witteman' komen als gast van Mike. Samen spelen ze de geliefde jazzklassieker 'Autumn Leaves'.

Pauls Jonge Held is de 17-jarige pianist Radu Ratering. Zijn moeder is Roemeense, vandaar de mooie naam Radu. Hoewel beide ouders niet muzikaal geschoold zijn hebben zij hun enthousiasme en liefde voor muziek weten over te brengen. Zo namen ze de 5-jarige Radu mee naar een concert van de legendarische Roemeense pianist Radu Lupu. En toen wist onze Radu: dat wil ik ook! Nu studeert hij aan de Sweelinck Academie in Amsterdam bij Frank van de Laar. Voor Paul speelt hij een deel uit de Tweede Suite voor piano van Georges Enescu.

Paul wil een monument oprichten voor een van zijn favoriete stukken, het Andante cantabile van Pjotr Iljistsj Tsjaikovski. Origineel gecomponeerd door Tsjaiokovski als langzaam deel voor zijn Eerste Strijkkwartet, maar vanwege de prachtige melodie is het stuk later vaak bewerkt en gearrangeerd. In 'Podium Witteman' speelt het Nederlands Blazers Ensemble een versie voor 14 blazers.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 23 januari van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.