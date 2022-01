Zondag in 'Podium Witteman': Boudewijn Zwart en Anneleen Lenaerts

Paul Witteman ontvangt Componist des Vaderlands Martin Fondse, beiaardier Boudewijn Zwart, pianiste Evelena Vorontsova, celliste Judith Groen, harpist Anneleen Lenaerts, Trio Fidélité, en Gospelkoor G-Roots.

Om het nieuwe jaar in te luiden heeft 'Podium Witteman' onze kersverse Componist des Vaderlands Martin Fondse gevraagd een stuk te schrijven voor het mobiele carillon van beiaardier Boudewijn Zwart. Boudewijn Zwart bespeelt kerktorens in heel Nederland in Ede, Nijkerk, Dordrecht, Amsterdam en nog veel meer steden, maar bezit ook een ‘mobiel carillon’: een carillon dat op elke gewenste plek bespeeld kan worden, zo ook in de studio van 'Podium Witteman'. Niet alleen brengt hij het nieuwe stuk van Martin Fondse ten gehore, ook zal hij samen met pianiste Evelena Vorontsova en celliste Judith Groen een stuk van eigen hand gaan uitvoeren.

Harpist Anneleen Lenaerts vertrok 10 jaar geleden naar Wenen voor een proefjaar bij de Wiener Philharmoniker. Nu is Anneleen vaste harpist bij het wereldberoemde orkest en is ze helemaal ingeburgerd in de 'stad van de muziek'. Haar nieuwe album is bedacht als een eerbetoon aan haar nieuwe thuisstad: Vienna Stories.

In Pauls Jonge Helden is het Trio Fidélité te gast. Het pianotrio bestaat uit violist Alice van Binsbergen (18 jaar), cellist Jertil Oláh (18 jaar) en pianist Zara Le Clercq (19 jaar). De drie musici leerden elkaar kennen op de Sweelinck Academie in Amsterdam en stonden afgelopen jaar in de landelijke finale van het Prinses Christina Concours. In de uitzending zullen ze een deel spelen uit het Pianotrio van Germaine Tailleferre.

In het kader van Nederland Korenland duikt Floris Kortie in de geschiedenis van de Amerikaanse gospelmuziek. We horen daarbij de prachtige zang van het Gospelkoor G-Roots!

'Podium Witteman', zondag 9 januari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.