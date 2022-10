Zondag in 'Podium Klassiek': Steef de Jong en Elenora Hu

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen theatermaker Steef de Jong, sopraan Elenora Hu, trompettist Ian Cleaver, altviolist Norea Quirijnen, Silver-Garburg Piano Duo, Bang on a Can, Sasha Waltz Dance Company en Club Classique.

Theatermaker en beeldend kunstenaar Steef de Jong heeft een fascinatie voor de operette, het vrolijke zusje van de opera. Steef de Jong toerde de afgelopen jaren met een eigen voorstelling, compleet met bordkartonnen decors, maar nu heeft hij een hele productie gemaakt voor De Nationale Opera: Operetta Land. Sopraan Elenora Hu zingt de aria Ich schenk’ mein Herz van Carl Milöcker, begeleid door Club Classique.

Het ensemble Bang on a Can uit New York is al 35 jaar een begrip in de wereld van de moderne muziek. Het toonaangevende ensemble is in Nederland voor een uitvoering van 'In C' van Terry Riley, een van de grondleggers van de minimal music. Bijzonder aan dit project is de samenwerking met de dansers van de Sasha Waltz Dance Company uit Berlijn. Dus stoelen aan de kant voor een spectaculaire uitvoering.

Het Silver-Garburg Piano Duo is een van de beroemdste pianoduo’s ter wereld. Het Israëlisch echtpaar woont in Berlijn en ze zijn als pedagogen een inspiratie voor een heel nieuwe generatie pianoduo’s. In 'Podium Klassiek' spelen ze het virtuoze Scherzo uit de Midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn.

Jonge Held is deze zondag altviolist Norea Quirijnen. De Zutphense tiener volgt een opleiding aan Musica Mundi in Waterloo, waar ze les krijgt van de befaamde Oekraïense pedagoog Leonid Kerbel. In 'Podium Klassiek' speelt Norea een deel uit Märchenbilder van Robert Schumann.

Mike Boddé neemt trompettist Ian Cleaver mee. Ian Cleaver is een rising star in de wereld van de jazz en Mike is diep onder de indruk van zijn mooie toon en virtuositeit. Ian studeert aan de Manhattan School of Music in New York, en nu hij even terug is in Nederland was dit een mooi moment om hem uit te nodigen. Mike en Ian spelen Olha Maria van Antônio Carlos Jobim.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 23 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.