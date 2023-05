Zondag in 'Podium Klassiek': Speciale uitzending over vogels

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen schrijver Fernand Rochette, schrijver en theatermaker Paulien Cornelisse, kunstfluiter Geert Chatrou, pianist Yuewen Yin, Calefax Reed Quintet, en Fuse XL.

Door de eeuwen heen hebben componisten zich laten inspireren door het gezang van vogels. Wel ja, er zijn zelfs mensen die geloven dat vogelzang aan de basis ligt van alle muziek. Waar of niet, het is een goede reden om de op één na laatste uitzending van het eerste seizoen van 'Podium Klassiek' helemaal te wijden aan vogels!

Componisten hebben vogels vaak proberen te imiteren en zich gelaafd aan hun uitbundige improvisaties, maar wat wij als muziek begrijpen betekent voor vogels vaak iets heel anders. Vogelliefhebber Fernand Rochette, schrijver van het boek De vogel en de componist, vertelt over de communicatie van vogels en de obsessie van musici met hun gezang.

Schrijver en theatermaker Paulien Cornelisse staat samen met Calefax Reed Quintet in de theaters. Zij heeft een originele kijk op vogelzang in relatie tot onze taal. De vijf rietblazers van Calefax spelen o.a. Le rappel des oiseaux van Jean-Philippe Rameau.

Onze jonge held is de 13-jarige pianist Yuewen Yin. Een geweldig talent. Onlangs won zij een 2de prijs bij het Prinses Christina Concours. In 'Podium Klassiek' speelt zij De leeuwerik van Michail Glinka.

Mike Boddé neemt het vaak op voor vergeten genres of miskende componisten. Deze keer wil hij een lans breken voor een melodie waar altijd op neer wordt gekeken: de vogeltjesdans. Samen met de wereldberoemde kunstfluiter Geert Chatrou speelt hij een klassieke versie die alle vooroordelen weg gaat nemen.

Fuse neemt in deze speciale show een aantal jazzmusici mee en treden op als Fuse XL. Samen met saxofonisten Jasper Bom en Jasper van Damme, trombonist Louk Boudesteijn,

trompettist Ruud Breuls en pianist Timothy Blanchet spelen zij muziek uit The Queen’s Suite van Duke Ellington: Sunset And The Mocking Bird.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 7 mei van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.