Zondag in 'Podium Klassiek': Masterclass contrabas door Dominic Seldis

Floris Kortie ontvangt in de tweede uitzending van het nieuwe seizoen de wereldberoemde contrabassist én docent Dominic Seldis. Hij geeft een masterclass aan drie jonge talenten op de contrabas.

Pianist Natasja Douma begeleidt twee jonge talenten die klassiek contrabas spelen. De derde contrabassist speelt en zingt in een eigen jazzy arrangement van een bekend Argentijns lied.

Contrabassist Dominic Seldis is bekend als aanvoerder van de contrabassectie van het Concertgebouworkest en jurylid van het televisieprogramma Maestro, maar wat minder mensen weten is dat hij ook contrabasdocent is aan de vermaarde Royal Academy of Music in Londen.

In deze masterclass gaat Dominic Seldis aan de slag met drie contrabastalenten. Hoe kunnen zijn beter worden op dit grootse en imposante, maar ook moeilijke instrument?

De Spaanse Lucía García Alberola speelt een deel uit een virtuoze bassonate van de Tsjechische componist en contrabassist Adolf Mišek, begeleid door Natasja Douma. Eva Serrano Alarcon komt ook uit Spanje en is begonnen als klassieke contrabassist, maar bekwaamt zich steeds meer in jazzmuziek, waarin ze zang en spel combineert. Zij zingt een eigen arrangement van het Argentijnse lied Alfonsina y el mar en begeleidt zichzelf hierbij op de contrabas. Judith Capelle studeert zowel geneeskunde als contrabas en speelt een van de beroemdste stukken voor contrabas solo, de Elegie van Giovanni Bottesini, wederom met Natasja Douma als begeleider.

'Podium Klassiek' is het wekelijkse muziekfeest van Floris Kortie met aanstormend talent, internationale topsolisten en spraakmakende ensembles en orkesten. In de sfeervolle De Hallen Studio’s in Amsterdam draait het om passie en vakmanschap en klinkt de mooiste muziek van toen en nu!

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen Studio’s in Amsterdam. 'Podium Klassiek' wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 8 september van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.