Zondag in 'Podium Klassiek': Fokke Obbema & Leif Ove Andsnes

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen journalist Fokke Obbema en Wishful Singing, meesterpianist Leif Ove Andsnes, mezzosopraan Roza Herwig en pianist Julius Backer, Basily Gipsy Band XL, en Club Classique.

Journalist Fokke Obbema had in 2017 als gevolg van een hartstilstand een bijna-doodervaring - een ervaring die zijn perspectief op het leven compleet veranderde. Fokke ging op zoek naar de zin van het leven en schreef daar een boek over, met naast zijn eigen verhaal een serie interviews. Samen met de vocalisten van Wishful Singing heeft hij van het boek een theatervoorstelling gemaakt. Wishful Singing zingt het prachtige Northern Lights van de Noorse componist Ola Gjeilo.

De Noorse meesterpianist Leif Ove Andsnes wil naast het grote repertoire van bijvoorbeeld Beethoven en Mozart ook een lans breken voor componisten die minder snel geassocieerd worden met pianomuziek, zoals bijvoorbeeld Sibelius. Op zijn nieuwe album speelt hij de Poëtische toonschilderingen van Antonín Dvořák – een pianocyclus van een uur die volgens de componist in zijn geheel zou moeten worden gespeeld. Dat gaat in 'Podium Klassiek' niet lukken, maar een lans breken voor een onbekend werk? Graag!

Jonge held is deze week de 26-jarige mezzosopraan Roza Herwig. Roza speelt van jongs af aan viool en begon ook met dit instrument aan het conservatorium, maar na het halen van haar propedeuse besloot ze toch voor het zingen te gaan. Momenteel studeert ze voor haar master in Londen. Roza is helemaal in de ban van de liederen van Kurt Weill en zingt daarom in 'Podium Klassiek' de proloog uit Die sieben Todsünden. Pianist Julius Backer begeleidt haar.

Zondag hebben we één van de beroemdste gipsyjazz families van Nederland te gast: de familie Basily. In deze zigeunerfamilie wordt de muziek van generatie op generatie doorgegeven. Eind november organiseert de Basily familie een eigen Gipsy Festival waarin de crème de la crème van de hedendaagse zigeunermuziek bij elkaar wordt gebracht. In 'Podium Klassiek' krijgen we alvast een spetterend voorproefje van de familie Basily Gipsy Band XL!

Mike Boddé krijgt veel mail over het klassieke gehalte van zijn bijdragen aan 'Podium Klassiek'. Dat brengt hem tot de vraag, wat is dat eigenlijk, klassieke muziek? Samen met Club Classique speelt hij het lied I Loved You van Claus Ogermann, dat hij componeerde voor Barbra Streisand.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 13 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.