Zondag in 'Podium Klassiek': Ayanna Witter-Johnson en Julian Schneemann

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen zangeres en cellist Ayanna Witter-Johnson, barokviolist Théotime Langlois de Swarte, pianist Julian Schneemann, violist Emmy Storms, de Griekse muzikantenbroers Adonis en Nikos Xylouris, de Ierse percussionist Joe Kelly, het Cello Biënnale Quintet, en Holland Baroque.

Jonge Held is deze week de kersverse winnaar van het Internationale Franz Liszt Pianoconcours dat van 22-29 september plaats vindt in Utrecht. Dit concours is een van de meest prestigieuze pianocompetities ter wereld.

Ayanna Witter-Johnson is een Britse singer-songwriter en cellist die zowel populaire als klassieke muziek speelt. Zo heeft ze opgetreden met zowel sitarspeelster Anoushka Shanka als het London Symphony Orchestra. In haar eigen composities zingt ze en speelt ze tegelijkertijd cello. En haar stijl is een mix van o.a. soul, hip-hop en reggae en klassiek. Kortom, echt een musicus van deze tijd!

Fransman Théotime Langlois de Swarte is dé barokviolist van de toekomst. Hij maakt wereldwijd furore, o.a. door een album met onbekende Franse barokmuziek dat hij opnam met de 77-jarige dirigent en klavecinist William Christie. Théotime Langlois de Swarte is in Nederland voor een tournee met Holland Baroque. We horen hen samen in een virtuoos concerto van Vivaldi.

Componist en pianist Julian Schneemann treedt in zijn programma Island Songs op met de beste muzikanten uit Kreta en Ierland. De twee broers Adonis en Nikos Xylouris bespelen respectievelijk luit en lyra en komen uit de beroemdste muziekfamilie van Kreta. De Ierse John Joe Kelly bespeelt de Bodhran (een platte trommel) en is een levende legende in de Ierse muziekscene. Julian Schneemann: 'In ons eigen land is muziek weggestopt in theaters en concertzalen. In Ierland en Kreta zit muziek in de haarvaten van de samenleving.' In 'Podium Klassiek' worden de twee tradities gemixt. We horen oude volksmelodieën met opzwepende ritmes, het dak gaat eraf!

Tussen 30 september en 7 oktober kan er op Radio 4 gestemd worden voor de 'Klassieke Top 400'. Floris breekt een lans voor een stuk dat volgens hem ten onrechte nooit in de 'Top 400' stond: Crisantemi van Giacomo Puccini. In de uitzending ontvangt hij het Cello Biënnale Quintet dat bestaat uit de Nederlandse topcellisten Ella van Poucke, Alexander Warenberg, Anastasia Feruleva, Kalle de Bie en Lidy Blijdorp.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 2 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.