Zondag in 'Podium Klassiek': Abel Selaocoe en Ragazze Quartet

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen cellist Abel Selaocoe, pianist Youngjae Kim, slagwerker Remco Menting, Ragazze Quartet, en het Oekraïens koor Dzvinochok.

De Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selaocoe is een van de meest besproken artiesten van dit moment. Op zijn succesvolle debuutalbum laat Abel Selaocoe horen hoe hij over de grenzen van genres en stijlen zweeft, van barokmuziek naar Afrikaanse pop, van ritmisch beatboxen tot zachtjes meezingen bij een cellosuite van Bach, zoals zijn moeder vroeger deed als hij aan het studeren was. Bij concerten in Nederland werkt hij samen met slagwerker Remco Menting en de vier dames van het Ragazze Quartet die daarbij naast hun strijktechniek ook hun zangkunsten moeten inzetten!

Het Oekraïense jeugdkoor Dzvinochok komt al sinds 1993 regelmatig naar Nederland, maar door de oorlog in hun land krijgt de tournee van dit jaar een extra dimensie. Dzvinochok werkt samen met Oekraïense musici in Nederland om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog. In 'Podium Klassiek' wil het koor laten zien en horen hoe vitaal en krachtig hun volksmuziek is.

De 20-jarige pianist Youngjae Kim kwam als 11-jarig talent naar Nederland en ging studeren aan de Sweelinck Academie. Daarna kwam hij terecht bij Jan Wijn en David Kuyken. Naast pianospelen was hij als klein jongetje al gefascineerd door de symfonieën van Beethoven. Hij stak zijn neus in alle partituren die hij tegenkwam. Nu is hij uitgegroeid tot een van Nederlands grootste pianotalenten. In 'Podium Klassiek' speelt hij de meeslepende finale van de cyclus Carnaval van Schumann.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 30 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.