Zondag in 'Maud & Babs': Onbereikbaar

Maud heeft het eindelijk voor elkaar dat er iemand van de gemeente komt voor een keukentafelgesprek, zodat er thuishulp kan worden aangevraagd voor haar moeder. Babs is onbereikbaar. Haar telefoon ligt in de wc.

Als Maud haar eindelijk te pakken krijgt, weigert Babs te komen. Ze is namelijk bij haar favoriete dochter Juliette, die bezig is met de voorbereidingen van haar expositie met schilderijen. Omdat het Juliette tegenvalt, een hele dag met haar moeder, brengt ze haar net op tijd voor het keukentafelgesprek terug naar huis. Babs overtuigt de dame van de gemeente ervan dat ze helemaal geen hulp nodig heeft. Het huis lijkt ook aardig opgeruimd, maar wanneer Maud, als bewijs van het tegendeel, de meterkast opentrekt om te laten zien dat Babs daar geeltjes heeft hangen met zaken die ze niet mag vergeten, wordt ze bijna bedolven onder de weggewerkte troep.

Babs voelt zich vernederd, er is niets met haar aan de hand, ze heeft alleen een vochtgebrek. Maar die avond is Babs helemaal in haar element. Trots als een pauw op haar dochter Juliette, zingt ze een prachtig lied. 'Zie je wel dat er niets met mama aan de hand is', jubelt Juliette. Babs kan ook nog heel goed naar huis rijden, meent ze. Maud twijfelt, maar probeert het los te laten en gaat naar huis. Wat ze niet weet is dat de auto van Babs even daarvoor is weggesleept, omdat hij verkeerd geparkeerd stond en Babs andere plannen heeft voor de avond.

'Maud & Babs', zondag 26 september om 22.15 uur bij Omroep MAX op NPO 1.