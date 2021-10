Zondag in 'Maud & Babs': Diagnose

Babs trekt steeds alle stekkers uit het stopcontact. Als haar koffieapparaat het daardoor niet meer lijkt te doen, gaat ze naar de witgoedwinkel om een nieuwe aan te schaffen.

Alleen koopt ze een stofzuiger! Babs belt Maud met de vraag of ze haar bij de winkel kan komen ophalen met die zware doos. Maud is onderweg naar een bevalling dus dat komt heel slecht uit, maar ze kan haar moeder ook niet bij de winkel laten staan. Hoe nu verder? Babs kan niet mee naar binnen en in de auto achterlaten is ook geen optie. De Griekse oma van het gezin nodigt Babs uit in de keuken. Babs is zeer onder de indruk van de oma; ze woont bij haar dochter in huis en bepaalt voor een groot deel wat er gebeurt. Dat zou Babs zelf ook wel willen! Tijdens een etentje met de hele familie brengt ze het ter sprake. Rosa vindt het wel een goed idee. Babs kan op haar kamer slapen, want zij woont nu toch op kamers. Maud maakt er een grap over, maar Koen zegt dat hij vertrekt als Babs bij hen in huis komt wonen.

Cast

De hoofdrollen in Maud & Babs zijn weggelegd voor Loes Luca (Mi Vida), Rifka Lodeizen (Judas), Kim van Kooten (Hollands Hoop) en Peter Paul Muller (Bram Fischer, Gooische Vrouwen). Het scenario van de serie is geschreven door Patty Stenger (See me). De regie is in handen van Barbara Bredero (Taal is zeg maar echt mijn ding).

'Maud & Babs', zondag 10 oktober om 22.20 uur bij Omroep MAX op NPO 1.