Zondag in 'De Sociëteit'

Het bezoek van de premier aan Suriname, welke invloed heeft het overlijden van koningin Elizabeth en 'Sabra' de IsraŽlische marvel superheld.

Premier Rutte bezocht Suriname

In zijn rol als premier bezocht Mark Rutte afgelopen week voor het eerst Suriname. Premier Rutte lijkt een omzwaai gemaakt te hebben, niet eerder voelde de excuses richting Suriname zo dichtbij. Bij ons aan tafel bespreken historicus Karwan Fatah-Black en Voorzitter NiNsee Linda Nooitmeer de omwenteling van onze premier.

Aan tafel: Karwan Fatah-Black en voorzitter Ninsee Linda Nooitmeer

Invloed overlijden koningin Elizabeth op Gemenebest

Na het overlijden van koningin Elizabeth is Engeland in diepe rouw. Maar hoe zijn de reacties in de voormalige koloniën van Groot-Brittannië? Historica Larissa Schulte Nordholt vertelt welke invloed haar dood heeft op de Gemenebest. Wat zien we nu terug van de dekolonisatie?

Aan tafel: Historicus Larissa Schulte Nordholt

Sabra; de Israëlische Mossad-spion als nieuwe Marvel superheld

De bekendmaking van een nieuwe Marvel superheld, de Israëlische Mossad-spion Sabra, leidt tot veel commotie. Critici stellen dat dit ongewenste Israëlische propaganda is. In hoeverre zijn superhelden een spiegel van de tijdsgeest? Journalist en kenner van superhelden en comics Waldy van Geenen neemt ons mee in de historische ontwikkeling van superhelden.

Aan tafel: Journalist Waldy van Geenen

