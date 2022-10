Zondag in 'De Sociëteit' o.a. Hassnae Bouazza, Milouska Meulens en John Samson

Uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland, het boek Mondi verhalen van de natuurreligie op Curaçao en de gevolgen van de annexatie door Rusland.

Arbeidsmigranten in Nederland

In het nieuwe boek Arbeidsmigranten in Nederland wordt door auteur Hassnae Bouazza, aan de hand van zes persoonlijke getuigenissen, beschreven tegen welke problemen arbeidsmigranten aanlopen. Vol moed en met hoge verwachtingen trekken deze mensen naar Nederland, maar eenmaal aangekomen bevinden ze zich in een wereld van uitbuiting en erbarmelijke omstandigheden. Auteur Hassnae Bouazza en arbeidssocioloog Jan Cremers bespreken hoe het zover heeft kunnen komen en wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen.

Aan tafel: auteur Hassnae Bouazza en arbeidssocioloog Jan Cremers

Kinderboek Mondi: verhalen over de natuurreligie op Curaçao

De ongerepte natuur van Curaçao wordt de Mondi genoemd en speelt een belangrijke rol in de natuurreligie op Curaçao. Deze verhalen zijn nauw verweven met de Antilliaanse cultuur. In het kinderboek Mondi schreef presentatrice en auteur Milouska Meulens over deze verhalen. Verhalen waar zij en John Samson, coördinator bij het Caribisch Netwerk, mee zijn opgegroeid. Met hen bespreken we de waarde van deze verhalen.

Aan tafel: presentatrice en auteur Milouska Meulens en coördinator bij het Caribisch Netwerk John Samson

Annexatie door Rusland

Op 30 september ondertekende de Russische president Poetin de annexatie-akkoorden van vier Oekraïense regio’s. Afgelopen week kwamen vierenveertig Europese landen bijeen en vormden de nieuwe Europese politieke gemeenschap. Gaat Rusland zijn macht verder uitbouwen? Hoogleraar technologie en globalisering Haroon Sheikh vertelt bij ons over de gevolgen van de annexatie door Rusland.

Aan tafel: hoogleraar technologie en globalisering Haroon Sheikh

