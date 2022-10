Zondag in 'De Sociëteit' o.a. Fonda Sahla, Enith Brigitha en rapper Elmer

'De SociŽteit' (#DS). Een inclusieve talkshow waarin Ajouad El Miloudi wekelijks unieke gasten met bijzondere verhalen ontvangt en de actualiteit doorneemt op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied.

Cultuursensitieve zorg

D66-Tweede Kamerlid Fonda Sahla maakt zich hard voor cultuursensitieve zorg. Aandacht voor de achtergrond van de patiënt is cruciaal om te voorkomen dat er kansenongelijkheid ontstaat voor personen met een andere culturele achtergrond. Dat is de strekking van de motie die Sahla donderdag inbracht. Huisarts Shakib Sana ervaart in de praktijk waar het misgaat en waar meer aandacht naar toe zou moeten. Fonda Sahla en Shakib Sana bespreken bij ons aan tafel het belang van cultuursensitieve zorg.

Aan tafel: D66-Tweede Kamerlid Fonda Sahla en huisarts Shakib Sana

Het standbeeld van Enith Brigitha

Enith Brigitha werd twee keer sportvrouw van het jaar, won 21 zwemmedailles en was de eerste vrouw van kleur die een olympische medaille won voor Nederland. Podiumkunstenaar Mo Hersi is een groot bewonderaar van Enith en vond dat zij voor haar prestaties meer aandacht verdiende. Vorige week was het dan eindelijk zo ver en werd het standbeeld van de oud-zwemkampioene onthuld in Almere.

Aan tafel: podiumkunstenaar Mo Hersi en oud-zwemkampioene Enith Brigitha

Rapper Elmer over controversiële raptekst 'Ik neuk je vader zonder condoom'

De hiphopscène is niet vies van vulgaire teksten. Toch ontstond er commotie na een interview in de krant over de tekst 'Ik neuk je vader zonder condoom' uit het nummer ‘Vader’ van rapper Elmer. Zijn dit soort teksten alleen voor mannelijke rappers weggelegd? Samen met Merel Pauw, beter bekend als rapper Elmer, bespreken we de positie van vrouwelijke rappers binnen die mannelijke wereld.

Aan tafel: Merel Pauw aka rapper Elmer

'De Sociëteit', zondag 23 oktober om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.