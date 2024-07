Zondag in 'De Boeddistische Blik': Dear Earth

In de film 'Dear Earth' volgen we de klimaatactivisten Vishal, Karim en Satya van de Extinction Rebellion beweging in Engeland tijdens een belegering van het business district in Londen.

In poëtische brieven geeft Satya uiting aan haar zorgen en liefde voor de aarde die als een rode draad door de film verweven zijn. De hoofdpersonages zijn een intrigerende groep mensen die in al hun menselijkheid ons een beeld geven van wat het betekent om op een betrokken manier in het leven te staan, waardoor ze zich aansluiten bij de vreedzame beweging van Extinction Rebellion. Ze zijn daarin bereid ver te gaan. Ze lijmen ze zich vast aan gebouwen, het asfalt en elkaar. Ze blokkeren wegen en pleinen, leggen het financiële en bestuurscentrum van Londen plat. Ze offeren zelfs in sommige gevallen hun glansrijke carrière op in het streven een ander bewustzijn en samenleving te creëren waarin gemeenschap, verbondenheid en compassie leidend zijn.

Wie zijn deze radicale activisten? Hoe ver willen ze gaan? Karim, één van de activisten in de film, zegt: 'Ik ben bereid de confrontatie aan te gaan met de overheid en met andere krachten die veel groter zijn dan mezelf. Ik ben bereid alles op te geven, inclusief mijn vrijheid, om het leven en alle wezens op onze mooie aarde te beschermen. Dat zal ik doen!' De maker filmt de demonstratie, de weerstand aan kritiek en de herhaalde waarschuwingen die de demonstranten van politie en omstanders over zich heen krijgen van nabij. Vraag is: hebben deze geweldloze acties het gewenste resultaat? Helpt het onze aarde te beschermen?

Regisseur Wouter Verhoeven maakt films over grote thema’s, zoals de aarde en klimaat ineenstorting, oorlog en vrede, en het menselijke streven naar geluk en welzijn. Maar altijd verteld via kleine, nabije verhalen. In zijn films gaat Wouter Verhoeven op zoek naar het innerlijk leven van zijn hoofdpersonen: de diepere motivaties en krachten van waaruit ze leven en van waaruit ze hun problemen proberen te overwinnen. De combinatie van kwetsbaarheid, geëngageerde hedendaagse thema’s en de overtuigende visuele kracht, maken de films van Wouter Verhoeven actueel, urgent, en zelfs ‘van levensbelang’.

'De Boeddhistische Blik: Dear Earth', zondag 7 juli om 15.25 uur op NPO 2. Deze documentaire is een herhaling van 31 mei 2020.