Zondag in 'Danny's Wereld': 3-mmc, verboden verslaving

In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van 'Danny's Wereld' duikt Danny Ghosen wederom in de wereld van designerdrug 3-MMC. Deze drug is sinds kort verboden, maar blijft onverminderd populair, vooral onder jongeren.

Danny spreekt een straatdealer die vertelt dat de drug illegaal net zo makkelijker verkrijgbaar is. En hoe gaat het nu met Kevin, die in seizoen 1 aangaf te willen stoppen met gebruiken?

In deze aflevering van 'Danny's Wereld' onderzoekt Danny of het verbod op designerdrug 3-MMC wel effect heeft. Danny spreekt met een dealer van 3-MMC die uitlegt waarom hij deze drug liever verkoopt dan cocaïne, de winstmarges zijn groter en de strafmaat is kleiner. Hij vertelt ook dat de drug nu makkelijker verkrijgbaar is dan toen de drug nog legaal was. 'Eerst waren het smartshops die het verkochten, nu zijn het mensen op de hoek van de straat'.

Ook gaat Danny langs bij Kevin die in het eerste seizoen van 'Danny's Wereld' vertelde over zijn gebruik. Toen wilde hij al stoppen. Nu 3-MMC verboden is, is hij nog steeds verslaafd. Het lukte hem korte tijd om te stoppen, maar onlangs gebruikte hij naar eigen zeggen 20 tot 30 gram in één week. Het gaat steeds slechter met hem, hij is afgevallen en heeft problemen met zijn werk. Hij is bang eraan onderdoor te gaan en is dringend op zoek naar hulp.

Kevins' moeder voelt zich machteloos. Ze is bang om hem kwijt te raken. 'Hij is niet meer de Kevin die ik vroeger had. Er zijn twee Kevins: de verslaafde Kevin en de Kevin van vroeger; die spontaan, open en vrolijk was. Die Kevin wil ik graag terug. Die mis ik.'

Over 'Danny's Wereld'

Danny Ghosen gaat in 'Danny's Wereld' op zoek naar waar het wringt in de maatschappij. Hij onderzoekt spanningen en problemen in de samenleving en ontmoet mensen die vaak onzichtbaar zijn, de grens opzoeken, daar overheen zijn gegaan of zich buitengesloten voelen. Danny komt overal binnen, hij vraagt door en oordeelt niet.

'Danny's Wereld', zondag 27 februari om 21.05 uur bij de VPRO op NPO 2 en 17.00 uur op YouTube.