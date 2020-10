Zondag '3Lab: De Boontjes'

In 'De Boontjes' zien we het dubbelportret van Rodney en Mitchel. De rauwe, Rotterdamse Rodney laat in zijn koffiezaak de 23-jarige Mitchel re-integreren.

Wanneer Rodney in direct contact is met Mitchel, lijkt hij in de spiegel te kijken en een jongere versie van zichzelf te zien. Zijn missie om Mitchel weer een plekje in de samenleving te geven is onlosmakelijk verbonden met zijn eigen jeugdwond.

'3Lab: De Boontjes', zondag 11 oktober om 23.05 uur bij BNNVARA op NPO 3.