'Zomergasten' ontvangt voormalig Israël-correspondent Nasrah Habiballah

Nasrah Habiballah is zondag 2 augustus te gast in het VPRO-programma Zomergasten. Presentatrice Janine Abbring praat met de journalist aan de hand van de televisie-, online- en filmfragmenten die zij zelf heeft geselecteerd.

Habiballah, die tot deze zomer correspondent was voor de NOS in Israël en de Palestijnse Gebieden, vertelt in de uitzending over haar leven tussen twee culturen. 'Ik ben opgegroeid met twee culturen, de Nederlandse en de Palestijnse, en dus met twee werelden', klinkt het. 'Al vroeg leerde ik me aan te passen aan de wereld waarin ik mij op dat moment bevond, maar ook om daar met de blik van een buitenstaander naar te kijken.'



Haar correspondentschap begon in 2023 als een droom, maar veranderde al snel door de oorlogssituatie in de regio. Na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog in Gaza bracht Habiballah dagelijks verslag uit over de ontwikkelingen. Ook de conflicten met Iran en Libanon kwamen tijdens haar periode als correspondent aan bod.



Na ruim drie jaar besloot Habiballah te stoppen als correspondent. Ze keerde met haar gezin terug naar Nederland. In 'Zomergasten' blikt ze terug op haar persoonlijke achtergrond, haar journalistieke carrière en de manier waarop ze naar de wereld kijkt.



Habiballah werd geboren in Zierikzee. Haar vader is een Israëlische Palestijn afkomstig uit de omgeving van Nazareth en kwam in de jaren tachtig naar Nederland. Na haar opleiding Journalistiek studeerde ze Arabisch op de Westelijke Jordaanoever en Conflict Studies in Israël. Sinds 2014 werkte ze bij de NOS, waar ze verschillende journalistieke functies vervulde.



'Er is geen programma op de Nederlandse televisie waar je als gast zo veel tijd en ruimte krijgt en zo de diepte in kan gaan als bij Zomergasten', zegt Habiballah over haar deelname. 'Dat maakt het zo’n ongelooflijk bijzonder programma.'

'VPRO Zomergasten', zondag 2 augustus om 20.15 uur op NPO2.