Van historische mysteries tot de Europese onderwereld in augustus op The HISTORY Channel

In augustus brengt The HISTORY Channel indrukwekkende verhalen naar jouw huiskamer. De series en documentaires verkennen de grenzen tussen geschiedenis en mysterie en behandelen actuele maatschappelijke thema's.

Vanaf dinsdag 4 augustus duikt Dan Aykroyd wekelijks om 21.25 uur in de vreemdste, maar waargebeurde gebeurtenissen uit de geschiedenis met het nieuwe seizoen van 'The Unbelievable'. Vanaf maandag 10 augustus is 'Ancient Aliens' terug met nieuwe afleveringen. Het onderzoek naar de intrigerende theorie dat buitenaardse wezens de aarde al duizenden jaren geleden hebben bezocht gaat verder. Op donderdag 13 augustus en 20 augustus om 21.25 uur is de tweedelige documentaire 'European Narcos' te zien. De documentaire biedt een indringende blik op de opkomst van de georganiseerde drugshandel in Europa en de impact daarvan op onze samenleving en komen diverse Nederlandse sprekers aan bod. Je ziet het allemaal in augustus op The HISTORY Channel.

'The Unbelievable with Dan Aykroyd'

Vanaf 4 augustus elke dinsdag om 21.25 uur

Elke aflevering van 'The Unbelievable with Dan Aykroyd' opent het rariteitenkabinet om de vreemdste maar waargebeurde verhalen in de menselijke geschiedenis te ontdekken. Met meeslepende reconstructies en indrukwekkend archiefmateriaal komen deze ongelooflijke gebeurtenissen op spectaculaire wijze tot leven. Dit zijn geen verzinsels - het is echt gebeurd! En met de hulp van een deskundige cast en Dan Aykroyd, de dynamische presentator, worden de historische bronnen geraadpleegd om te laten zien hoe en waarom het gebeurde. Wat volgt is een aaneenschakeling van bijzondere mensen, vreemde plekken en aparte gebeurtenissen die één ding zonder twijfel aantonen: de wereld is nog gekker dan je denkt.

'Ancient Aliens'

Vanaf 10 augustus elke maandag om 20.30 uur

'Ancient Aliens' onderzoekt de controversiële theorie dat buitenaardse wezens de aarde miljoenen jaren geleden hebben bezocht. Van de tijd van dinosaurussen tot het oude Egypte, en van vroege grottekeningen tot aanhoudende UFO-waarnemingen in de Verenigde Staten: elke aflevering van deze populaire HISTORY-reeks biedt historische context bij de vragen, speculaties, provocatieve controverses, ooggetuigenverslagen en goed onderbouwde theorieën omtrent deze eeuwenoude kwesties. Bezochten intelligente buitenaardse wezens duizenden jaren geleden onze aarde?

'European Narcos'

Op donderdag 13 augustus en 20 augustus om 21.25 uur

'European Narcos' onderzoekt de opkomst van de georganiseerde drugshandel in Europa en laat zien hoe Nederland uitgroeide tot een belangrijk knooppunt binnen internationale criminele netwerken. Aan de hand van het spraakmakende Marengo-proces, zeldzaam archiefmateriaal en interviews met journalisten, criminologen en opsporingsdiensten wordt de ontwikkeling van de Europese narco-economie in kaart gebracht. Van de koloniale oorsprong van de drugshandel en de invloed van globalisering tot de voortdurende strijd van politie en justitie: de documentaire biedt een indringende blik op een onderwereld die steeds verder verweven raakt met de samenleving.

Ook binnenkort te zien:

'Secrets Declassified with David Duchovny' - vanaf 27 juli elke maandag om 20.30 uur

'Canadian Pickers' - gaat elke vrijdag om 20.30 uur verder

'World War II with Tom Hanks' - gaat elke dinsdag om 21.25 uur verder