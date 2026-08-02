TV5MONDE in augustus: Sfeer proeven in Frankrijk

In de maand waarin veel Nederlanders op vakantie zijn in Frankrijk, zendt TV5MONDE de bekende docuserie 'Les 100 lieux qu'il faut voir' uit voor de thuisblijvers of om alvast inspiratie op te doen voor de volgende reis.

Elke zondag is er bovendien een film te zien die geselecteerd is op het Franstalige Filmfestival van Angoulême (FFA).

De mooiste plekjes in Frankrijk

Reisdocu: 'Les 100 lieux qu'il faut voir' (Nederlands ondertiteld)

Elke zondag om 17.00 uur (vanaf 2 augustus)

Een onvergetelijke reis door Frankrijk, voor natuurliefhebbers, liefhebbers van geschiedenis en cultureel erfgoed of fijnproevers op zoek naar authentieke producten. Deze maand gaat de reis langs de Napoleonroute, de Normandische kust, Frans-Baskenland en het eiland Hiva Oa in Frans-Polynesië.

Cinema

Film: 'Cigare au miel'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 9 augustus om 21.00 uur

Herh: 11 augustus om 14.00 uur

1993. Selma, 17 jaar, groeit op in een Berberse, burgerlijke en seculiere familie. Wanneer ze Julien ontmoet, wordt ze zich bewust van het familiale patriarchaat dat haar omringt en haar belemmert om zich volledig te ontplooien. Tegelijkertijd komt het islamitisch fundamentalisme op in Algerije en valt haar familie uiteen...

Regie: Kamir Aïnouz (Frankrijk, 2020)

Prijzen: geselecteerd voor FFA in 2021, Cinémania (Canada, 2021), het Filmfestival van Venetië (Italië, 2020) en het Europees Filmfestival van Les Arcs (Frankrijk, 2020)

Film: 'Arrête avec tes mensonges'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 16 augustus om 21.00 uur

Herh: 18 augustus om 14.00 uur

De romanschrijver Stéphane Belcourt komt voor het eerst terug in de stad waar hij is opgegroeid. Daar ontmoet hij Lucas, de zoon van zijn eerste liefde, Thomas. De herinneringen komen bovendrijven: de onbedwingbare lust, een passie die verborgen moest blijven...

Regie: Olivier Peyon (Frankrijk, 2022)

Onderscheidingen: Geselecteerd voor FFA in 2022, Cinémania (Canada, 2022), Tapis Rouge, festival voor Franstalige films (Nederland, 2023)

Film: 'Les pires'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 23 augustus om 21.00 uur

Herh: 25 augustus om 14.00 uur

Een filmteam slaat zijn tenten op in een arme buitenwijk van Boulogne-sur-Mer. Na de casting zijn de bewoners met stomheid geslagen: de vier tieners die voor de hoofdrollen zijn gekozen zijn de onrustzaaiers in de wijk. Lily, Maylis, Jessy en Ryan, die zijn geselecteerd, geloven het zelf ook nog niet.

Regie: Lise Akoka, Romane Guéret (Frankrijk, 2021)

Onderscheidingen: Un certain regard (Cannes Filmfestival, 2022); Prijs Valois de diamant op FFA in 2022

Film: 'De grandes espérances'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 30 augustus om 21.00 uur

Herh: 1 september om 14.00 uur

Madeleine en Antoine vormen een ambitieus en politiek geëngageerd koppel. Ze wachten op de uitslag van hun toelatingsexamen voor de ENA (een prestigieuze Franse hogeschool voor hoge ambtenaren). Maar op een afgelegen weg op Corsica doet zich een drama voor dat hen voor altijd met elkaar verbindt. Hun relatie en hun professionele toekomst worden op z'n kop gezet en belemmerd door dit zware geheim.

Regie: Sylvain Desclous (Frankrijk, 2021)

Onderscheidingen: geselecteerd voor FFA 2022, het Festival des Arcs (Frankrijk, 2022), Cinémania (Canada, 2023)