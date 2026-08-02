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TV5MONDE in augustus: Sfeer proeven in Frankrijk

zondag 2 augustus 2026

In de maand waarin veel Nederlanders op vakantie zijn in Frankrijk, zendt TV5MONDE de bekende docuserie 'Les 100 lieux qu'il faut voir' uit voor de thuisblijvers of om alvast inspiratie op te doen voor de volgende reis.

Elke zondag is er bovendien een film te zien die geselecteerd is op het Franstalige Filmfestival van Angoulême (FFA).


De mooiste plekjes in Frankrijk

Reisdocu: 'Les 100 lieux qu'il faut voir' (Nederlands ondertiteld)
Elke zondag om 17.00 uur (vanaf 2 augustus)

Een onvergetelijke reis door Frankrijk, voor natuurliefhebbers, liefhebbers van geschiedenis en cultureel erfgoed of fijnproevers op zoek naar authentieke producten. Deze maand gaat de reis langs de Napoleonroute, de Normandische kust, Frans-Baskenland en het eiland Hiva Oa in Frans-Polynesië.

Cinema

Film: 'Cigare au miel'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 9 augustus om 21.00 uur
Herh: 11 augustus om 14.00 uur

1993. Selma, 17 jaar, groeit op in een Berberse, burgerlijke en seculiere familie. Wanneer ze Julien ontmoet, wordt ze zich bewust van het familiale patriarchaat dat haar omringt en haar belemmert om zich volledig te ontplooien. Tegelijkertijd komt het islamitisch fundamentalisme op in Algerije en valt haar familie uiteen...

Regie: Kamir Aïnouz (Frankrijk, 2020)
Prijzen: geselecteerd voor FFA in 2021, Cinémania (Canada, 2021), het Filmfestival van Venetië (Italië, 2020) en het Europees Filmfestival van Les Arcs (Frankrijk, 2020)

Film: 'Arrête avec tes mensonges'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 16 augustus om 21.00 uur
Herh: 18 augustus om 14.00 uur

De romanschrijver Stéphane Belcourt komt voor het eerst terug in de stad waar hij is opgegroeid. Daar ontmoet hij Lucas, de zoon van zijn eerste liefde, Thomas. De herinneringen komen bovendrijven: de onbedwingbare lust, een passie die verborgen moest blijven...

Regie: Olivier Peyon (Frankrijk, 2022)
Onderscheidingen: Geselecteerd voor FFA in 2022, Cinémania (Canada, 2022), Tapis Rouge, festival voor Franstalige films (Nederland, 2023)

Film: 'Les pires'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 23 augustus om 21.00 uur
Herh: 25 augustus om 14.00 uur

Een filmteam slaat zijn tenten op in een arme buitenwijk van Boulogne-sur-Mer. Na de casting zijn de bewoners met stomheid geslagen: de vier tieners die voor de hoofdrollen zijn gekozen zijn de onrustzaaiers in de wijk. Lily, Maylis, Jessy en Ryan, die zijn  geselecteerd, geloven het zelf ook nog niet. 

Regie: Lise Akoka, Romane Guéret (Frankrijk, 2021)
Onderscheidingen: Un certain regard (Cannes Filmfestival, 2022); Prijs Valois de diamant op FFA in 2022

Film: 'De grandes espérances'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 30 augustus om 21.00 uur
Herh: 1 september om 14.00 uur

Madeleine en Antoine vormen een ambitieus en politiek geëngageerd koppel. Ze wachten op de uitslag van hun toelatingsexamen voor de ENA (een prestigieuze Franse hogeschool voor hoge ambtenaren). Maar op een afgelegen weg op Corsica doet zich een drama voor dat hen voor altijd met elkaar verbindt. Hun relatie en hun professionele toekomst worden op z'n kop gezet en belemmerd door dit zware geheim.

Regie: Sylvain Desclous (Frankrijk, 2021)
Onderscheidingen: geselecteerd voor FFA 2022, het Festival des Arcs (Frankrijk, 2022), Cinémania (Canada, 2023) 

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Michael: Songs from the Motion Picture
CD
K3 - K3 Originals - De Reünie Live (2 CD)
CD
Marco Schuitmaker - Het Is Me Gelukt (CD)
CD
Persbericht TV5MONDE
https://europe.tv5monde.com/nl
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Kijktip van de dag

Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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volledige TVgids
  • 19:50
    F.C. De Kampioenen: Kampioen zijn blijft plezant
    21:45
    Allez les Femmes
  • 20:00
    Mix Tape
    21:50
    Gosford Park
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    21:00
    Geen uitzending
  • 19:55
    Lili en Marleen
    20:40
    100 jaar Annie
  • 19:55
    The Three Musketeers
    21:55
    Smeris
  • 20:10
    How I Met Your Mother
    20:35
    Rocketman
  • 19:40
    All New Traffic Cops
    20:35
    The Shallows
  • 19:45
    ER
    00:25
    Suits
  • 20:00
    Drie mannen onder een dak
    20:30
    SUPER 50
  • 20:00
    Chateau Meiland La Dolce Vita
    21:00
    De Moeite Waard?!
  • 19:35
    Criminal Minds
    20:25
    NCIS: Origins
  • 20:05
    The Neighborhood
    20:35
    The Godfather, Part II
  • 19:50
    Komen Eten
    20:35
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
  • 19:30
    Murdered at First Sight
    20:30
    Social Media Murders
  • 20:19
    Alle Zaken op een Rijtje
    20:38
    Z-Weekoverzicht
  • 20:20
    De perfecte badkamer
    21:00
    In de koffer met
  • 20:05
    Vanavond bij ons
    20:40
    Taste of Australia met Hayden Quinn
  • 20:00
    DCI Banks
    21:55
    Doctor Foster
  • 20:00
    Family Guy
    20:55
    From
  • 20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
    20:25
    Tussen Kunst en Kitsch
  • 20:15
    VPRO Zomergasten
    23:25
    2000 Meters to Andriivka
  • 19:45
    Reizen Waes
    20:35
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