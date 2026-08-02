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Augustus vol zomerplezier met Cartoon Network

zondag 2 augustus 2026
Foto: © Cartoon Network/Day One MPM 2026

Ga mee met Just Jason, Mech-Max, Byte en Wanda About in 'LEGO City: Geen grenzen MAX', terwijl ze te gekke uitdagingen aangaan en hun motto 'geen grenzen' helemaal waarmaken in de leukste stad die er is!

'LEGO City: Geen grenzen MAX'
Vanaf maandag 3 augustus tot maandag 10 augustus - elke weekdag om 17.50 uur


Je maakt ook kennis met Jason en zijn familie: de Brickles! Elke dag is een nieuw avontuur als je moeder astronaut is, je vader alles kan bouwen, je zus dol is op spinnen en je oma de beste politiechef van de stad is.

Maak je klaar voor de première van de gloednieuwe serie, in België en Nederland, vanaf maandag 3 augustus tot maandag 10 augustus, elke weekdag om 17.50 uur op Cartoon Network.

'Geitenmeid'
Vanaf maandag 17 augustus tot dinsdag 25 augustus – elke weekdag om 12.45 uur

Gigi staat voor een nieuw avontuur wanneer ze de wereld van de mensen ontdekt!

'Geitenmeid' is een grappige coming-of-agekomedie over Gigi, die is opgegroeid tussen de geiten. Met de geiten Nanny en Billy probeert ze haar weg te vinden. Nu staat haar grootste uitdaging te wachten: de middelbare school overleven én menselijke vrienden maken. 

Mis de nieuwe afleveringen van seizoen 1 niet vanaf maandag 17 augustus tot dinsdag 25 augustus elke weekdag om 12.45 uurop Cartoon Network.

Zomer festival
Zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus vanaf 11.00 uur

De Cartoon Network-helden vieren de zomer in stijl met een festival vol muziek, dans en vrolijke vibes.

Kijk mee naar een feestelijke mix van plezier, energie en zomerse momenten met je favoriete personages. Zet het volume hoger, beweeg en geniet van het Cartoon Network Zomer festival. Een leuk feest dat je helemaal in de zomerse sfeer brengt!

Vier de zomer op zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus vanaf 11.00 uur op Cartoon Network.

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Persbericht Cartoon Network/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
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Kijktip van de dag

Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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