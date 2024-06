Zomer in je bol met de Paramount-kanalen

Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network hebben een voortreffelijke programmering voor jou klaar staan.

Nick Jr. heeft voor de jongsten van het gezin gloednieuwe afleveringen van 'PAW Patrol' met ieders lievelingspups. Vanaf maandag 17 juni, iedere maandag tot en met vrijdag te zien om 17.15 uur. Ook kun je iedere maandag tot en met vrijdag om 16.00 uur het nieuwe seizoen van de familie 'BARBAPAPA!' zien.

Nickelodeon heeft ook dit jaar weer een buitenspeeldag op 12 juni van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 23 juni kun je de tv-première van de film 'Spion Zonder Tijd: Een Huize Herrie'-film om 12.00 en 16.00 zien.

MTV heeft iedere zondag om 22.00, een exclusieve première van de nieuwste aflevering van de hitserie 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars'. Na de laatste aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch All Stars' begint de 'Ex on the Beach: Double Dutch Stunt'! Vanaf zondag 16 juni verschijnt om 23.00 uur iedere dag een aflevering van 'Ex on the Beach: Double Dutch.'

Comedy Central presenteert de tv-première van de allerlaatste aflevering van 'Young Sheldon' op 3 juni om 19.30 uur. Mis het niet! Daarna kun je vanaf 22 juni ook iedere zaterdag lachen tijdens seizoen 2 van 'Mike Judge's Beavis & Butt-Head' om 20.30 uur. Ook zie je vrijdag 7 juni om 20.30 uur de tv-première van de hilarische film 'Confess, Fletch'.

Paramount Network biedt zoals altijd het beste van Hollywood met onder andere de ongeëvenaarde film 'The Shawshank Redemption' en de klassieker 'The Truman Show'.

Nickelodeon & Nick Jr.

Bij Nickelodeon kunnen fans genieten van de première van de gloednieuwe film 'Spion Zonder Tijd: Een Huize Herrie'-film. Op zondag 23 juni om 12.00 en 16.00 uur zie je hoe dolblij Lincoln en de Herries zijn om hun nieuwe oma Myrtle in de familie te verwelkomen met een tropisch huwelijksfeest. Maar de festiviteiten worden onderbroken wanneer een oude vijand uit Myrtle's verleden als geheim agent op het eiland verschijnt.

Op 12 juni vindt van 13.00 tot 17.00 uur de buitenspeeldag plaats en zal Nickelodeon op zwart gaan. Op buitenspeeldag.nl kun je alle activiteiten bekijken en je aanmelden om buiten te gaan spelen. Voor de jongsten thuis staat Nick Jr. klaar met het nieuwe, tweede seizoen van de familie BARBAPAPA! Maak kennis met de magische wereld van Barbapapa, Barbamama en hun zeven kinderen. Hun avonturen brengen hen naar alle uithoeken van de wereld. Overal staan ze klaar om mensen en dieren te helpen. Op een positieve, speelse manier lossen ze andermans problemen op, vaak door een andere vorm aan te nemen. Iedere maandag tot en met vrijdag verschijnt er een nieuwe aflevering om 16.00 uur.

MTV

'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars' is terug op MTV! Fans mogen dit prikkelende seizoen niet missen. In' Ex on the Beach: Double Dutch All Stars' reizen acht bekende, sexy singles uit Nederland en België af naar het prachtige Colombia. Hier kunnen ze in een villa genieten van alle luxe, zon en lust, tot de Tablet of Terror toeslaat. Dit zorgt voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken. Kijk iedere zondag de exclusieve première van deze fan-favoriet om 22.00 uur.

Kijkers hoeven niet getreurd te zijn na de laatste aflevering van 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars'. Na de laatste aflevering gaan we terug naar waar het allemaal begon samen met de 'Ex on the Beach: Double Dutch Stunt'! Vanaf zondag 16 juni is iedere dag om 23.00 uur een aflevering te zien, vanaf seizoen 1 helemaal tot het einde van seizoen 10.

Comedy Central

Bij Comedy Central zie je de tv-première van de allerlaatste aflevering van 'Young Sheldon'. Nu de serie ten einde loopt, staat Sheldon voor een uitdagende beslissing die de koers van zijn academische en persoonlijke leven kan veranderen. De finale van 'Young Sheldon' wordt afgesloten met een aflevering van een uur op 3 juni om 20.30 uur.

De jaren '90 popcultuurfenomenen keren terug, met de stem van bedenker Mike Judge. Zo kun je vanaf 22 juni ook iedere zaterdag om 19.30 een aflevering van het tweede seizoen van 'Mike Judge's Beavis & Butt-Head' zien. Want het iconische animatie-duo is terug en dommer dan ooit. Het duo brengt gezond verstand in verwarring, kwelt elkaar en laat de domste komedie zien die je maar kan bedenken.

Kijk tv-première van de hilarische film 'Confess, Fletch' op vrijdag 7 juni om 20.30 uur. 'Confess, Fletch 'is een komedie waar Fletch hoofdverdachte wordt van een moord. Fletch probeert zijn onschuld te bewijzen terwijl hij tegelijkertijd op zoek gaat naar de gestolen kunstcollectie van zijn vriendin

Paramount Network

Paramount Network biedt zoals altijd het beste van Hollywood. Deze maand zijn 'The Truman Show' en de ultieme klassieker 'The Shawshank Redemption' aan de beurt.

In de loop van een aantal jaren vormen twee gedetineerden een vriendschap, op zoek naar troost en, uiteindelijk, verlossing door middel van oprecht medeleven. 'The Shawshank Redemption' kijk je op maandag 10 juni om 20.30 uur.

'The Truman Show' is op maandag 24 juni om 20.30 te zien. In 'The Truman Show' ontdekt een verzekeringsagent dat zijn hele leven eigenlijk een reality tv-show is.