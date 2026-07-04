Zomer bij de regionale publieke omroepen: dit staat er op het programma

Juli staat in het teken van zomerprogrammering, evenementen en nieuwe series. De regionale omroepen trekken de provincie in, zijn aanwezig bij grote publieksevenementen en brengen verhalen over cultuur, economie en samenleving: op televisie, radio en online.

RTV Noord kiest deze zomer opnieuw voor een programma dat de provincie van dichtbij laat zien. Van maandag 6 tot en met vrijdag 24 juli vaart de ‘Rondje Zummerboot’ door Groningen tijdens Rondje Zummer, zet je zomer in beweging. Drie weken lang zijn de belevenissen dagelijks tussen 10.00 en 14.00 uur live te volgen via tv, radio, site en app, met ’s avonds een uitgebreide samenvatting na Noord Vandaag. Het programma legt de nadruk op gezondheid en bewegen en nodigt kijkers uit om zelf op pad te gaan in de provincie.

Daarnaast verschijnt de video‑podcastserie Stand van Noord‑Nederland, een samenwerking met Omrop Fryslân en RTV Drenthe en tot stand gekomen met de NOM. In vijf afleveringen spreekt journalist Loek Mulder met ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers over de toekomst van de noordelijke economie. Ook lanceert RTV Noord de YouTube‑miniserie Misdaad Loont?!, waarin een advocaat, privédetective en officier van justitie gevolgd worden en een inkijk geven in hun dagelijkse werk en de dilemma’s die daarbij horen.

Omroep Zeeland trekt er deze zomer op uit met een nieuw televisieprogramma. In Goedemorgen Zeeland On Tour gaan presentatoren Elsa van Hermon en Veerle van Dijke elke werkdag de provincie in om bijzondere mensen, plekken en vaardigheden te ontdekken. In iedere aflevering staat een nieuwe uitdaging centraal, van orgel spelen tot het scheren van alpaca’s. Het programma is deze zomer dagelijks om 17.15 uur te zien op televisie en laat de veelzijdigheid van Zeeland zien.

RTV Oost staat vanaf 6 juli volledig in het teken van Zomer in Overijssel. Zes weken lang brengt de omroep dagelijks zomerse verhalen, ontmoetingen en reportages uit de hele provincie via radio, televisie, online en sociale media. Op TV Oost is iedere dag een uitzending te zien met actueel nieuws en studiogasten. Daarnaast is er aandacht voor wensen van thuisblijvers en trekt Bert Eeftink de provincie in om met mensen op straat in gesprek te gaan. Ook de vele tentfeesten en festivals die Overijssel in de zomer rijk is, krijgen ruim aandacht in de programmering.

Bij Omroep Gelderland staat juli volop in het teken van grote evenementen. Van 16 tot en met 19 juli doet de omroep verslag vanaf de Zwarte Cross, met dagelijks een half uur televisie waarin presentatoren Frank en Liz het festival verkennen. Aansluitend volgt de Nijmeegse Vierdaagse (20 tot en met 26 juli), waarbij de omroep uitgebreid aanwezig is. Met onder meer het dagelijkse 4Daagse Journaal met Harm Edens, reportages vanaf de Vierdaagsefeesten in Linda breekt UIT! en live radio vanaf de Wedren, brengt Omroep Gelderland het evenement van dichtbij.

Ook de intocht op de Via Gladiola wordt live uitgezonden, gevolgd door samenvattingen in het weekend. Met deze programmering volgt de omroep zowel de sportieve prestatie als het feest eromheen, en geeft het een compleet beeld van een van de grootste evenementen van Nederland.

Volg de 4Daagse live bij Omroep Gelderland

Omroep Flevoland staat deze zomer in het teken van muziek en lokale verhalen. In de documentaire Sprookje in de polder (vanaf 4 juli te zien) wordt de groei gevolgd van Jordaan in de Polder: van idee op een bierviltje tot een van de grootste muziekfestivals van Lelystad. De film laat zowel de optredens van bekende artiesten als de organisatie achter de schermen zien.

Daarnaast zendt Omroep Flevoland in juli en augustus een reeks compilaties uit van Jordaan in de Polder, met hoogtepunten van het festival dat in juni plaatsvond. Met optredens van onder anderen Tino Martin, Wolter Kroes en Monique Smit brengen deze uitzendingen de sfeer van het evenement terug op televisie.

Omroep Flevoland: Jordaan in de polder

Rijnmond is in juli aanwezig bij twee grote evenementen in de regio. Op zaterdag 18 juli doet Radio Rijnmond live verslag van het Feyenoord Festival, waar supporters in De Kuip de start van het nieuwe seizoen vieren en de nieuwe spelers worden gepresenteerd. Vanaf het festivalterrein is er tussen 11.00 en 16.00 uur een live-uitzending te horen. Een week later, op zaterdag 25 juli, zendt TV Rijnmond samen met OPEN Rotterdam live de straatparade van de 42e editie van het Zomercarnaval uit. De uitzending is te zien van 13.00 tot 14.30 uur en brengt de sfeer en diversiteit van het evenement rechtstreeks in beeld.

RTV Utrecht zet deze zomer in op een combinatie van muziek, verhalen en publieksparticipatie. Op Radio M Utrecht loopt van 21 juni tot en met 6 september de zomeractie De Zomer vier je bij ons, waarbij luisteraars kans maken op uitjes in de regio, zoals een rondvaart of een tocht met de fietsboot. De programmering krijgt extra kleur met themadagen en speciale uitzendingen, waaronder de Franse Dag op 14 juli en De Vakantie 100 van 3 tot en met 6 augustus, een hitlijst met favoriete zomerliedjes van luisteraars. Van 17 tot en met 20 augustus trekt presentator Jos van Heerden de provincie in voor de Goedemiddag Zomertoer, met live-uitzendingen vanaf verschillende locaties.

Op televisie is er aandacht voor geschiedenis en actualiteit. In de driedelige serie Zwart tussen wit (30 juni tot en met 14 juli) onderzoekt historicus Willem de Bruin het slavernijverleden in de regio Utrecht en de doorwerking daarvan in het heden. Daarnaast vult RTV Utrecht de zomerstop van Bureau Hengeveld met de serie Verkeerspolitie, waarin camerateams meerijden met agenten in Midden‑Nederland en het werk op de weg van dichtbij volgen.

Omroep Brabant trekt deze zomer de provincie in met ’t Brabants Buske. Vanaf 13 juli is ’t Campingbuske te zien, waarbij het team verschillende campings bezoekt en op zoek gaat naar verhalen van vakantiegangers. De uitzending is van maandag tot en met vrijdag om 17.45 uur te zien en wordt daarna ieder uur herhaald. Een week later, vanaf 20 juli, verhuist het programma naar de Tilburgse Kermis met ’t Kermisbuske. Ook daar gaat het team op zoek naar verhalen van bezoekers en proberen ze tegelijkertijd een zo groot mogelijke prijs te winnen voor de Tilburgse Speelgoedbank. De uitzendingen volgen hetzelfde uitzendschema en zijn daarnaast ook te vinden op het kermisterrein zelf, waar ’t Buske gedurende de week aanwezig is.

Ten slotte geen specifiek programma, maar wel interessant om te volgen: Omrop Fryslân werkt samen met de Waddenomroep aan een sterkere nieuwsvoorziening in het Waddengebied. Sinds begin 2026 zijn de vijf Waddeneilanden verenigd binnen één streekomroep, die momenteel volop in opbouw is en investeert in journalistieke kwaliteit en samenwerking. Omrop Fryslân is daarbij een van de eerste partners: agenda’s worden gedeeld en er wordt gewerkt aan structureel overleg tussen de organisaties. Ook met andere omroepen, zoals NH, worden de mogelijkheden verkend om elkaar journalistiek aan te vullen en de verslaggeving in het Waddengebied verder te versterken.