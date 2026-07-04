In juli bij Film1 Premiere en Film1 on demand
'Heldin' is een medisch Duits drama dat in de prijzen viel op internationale filmfestivals. Tijdens een hectische nachtdienst op een onderbezette chirurgische afdeling probeert verpleegkundige Floria haar patiënten met volle toewijding te verzorgen.
Terwijl de uren verstrijken, stapelen de complicaties zich op en verandert haar dienst in een zenuwslopende race tegen de klok.
Arthouse Sunday: zondag 19 juli om 20.30 uur
'The Marsh King's Daughter'
Mysterieuze wraakthriller met Daisy Ridley in de hoofdrol. Helena groeit op in de moerassen, waar haar beruchte vader, de Marsh King, haar leert jagen en overleven. Nadat haar moeder een manier vindt om te vluchten en hij wordt opgepakt, bouwt Helena een nieuw leven en gezin op. Wanneer hij ontsnapt uit de gevangenis, moet Helena hem in de wildernis confronteren om zichzelf en haar dochter te beschermen.
Zaterdag 25 juli om 20.30 uur
https://www.film1.nl/
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