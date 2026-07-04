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Volg de Tour de France 2026 bij de NOS

zaterdag 4 juli 2026

Ook dit jaar doet de NOS uitgebreid verslag van de Tour de France, het grootste wielerevenement ter wereld. Alle 21 etappes zijn live te volgen op radio, televisie en online, met analyses, interviews en reacties na afloop van de koers.

Daarnaast is er drie weken lang 'NOS De Avondetappe', dit jaar vanuit bijzondere locaties in Nederland en op een nieuw tijdstip.


'NPO Radio 1 Tourcafé' keert deze zomer terug
Na de succesvolle editie van vorig jaar keert het 'NPO Radio 1 Tourcafé' deze zomer terug in het Hilversumse Beeld & Geluid. Wielrenliefhebbers kunnen van zaterdag 18 tot en met zondag 26 juli via 'NOS Radio Tour de France' live etappes volgen op groot scherm

Ook zijn er dagelijks optredens van bekende artiesten. Het 'NPO Radio 1 Tourcafé' is de ideale plek om de laatste week van de Ronde van Frankrijk te beleven. Beeld & Geluid ademt negen
dagen lang de sfeer van een Franse camping in het groen, inclusief terras met bistrostoeltjes, jeu de boules-baan en passende hapjes en drankjes. De radiostudio is gehuisvest in een grote camper en er hangen diverse grote tv-schermen waarop Tour-fans de etappes ook kunnen zien.

'De Avondetappe': Tijdens het WK voetbal om 19.00 uur, laatste week: 21.30 uur
Ook dit jaar is het pas écht zomer als 'NOS De Avondetappe' op televisie is. De editie van dit jaar komt volledig van Nederlandse bodem. Tijdens het WK voetbal komt het programma op een vervroeg tijdstip: iedere dag vlak na de etappe: om 19.00 uur op NPO 1. In de slotweek van de Tour komt het programma op het vertrouwde tijdstip van 21.30 op NPO 1. Alleen op de openingsdag – zaterdag 4 juli – én dinsdag 7 juli is er vanwege het WK voetbal geen 'De Avondetappe'.

Het besluit om het Touravondprogramma niet naar Frankrijk te laten afreizen, hangt samen met de bezuinigingen bij de publieke omroep. Daarom wordt het programma deze zomer vanuit Nederland gemaakt. Niet vanuit een studio, maar telkens vanaf een andere karakteristieke locatie, zoals kijkers van 'De Avondetappe' gewend zijn. Mét dat vertrouwde Avondetappegevoel. Zo schuift Dione met haar gasten aan op sfeervolle pleintjes, bij historische burchten en zelfs tussen de Nederlandse wijnranken.

Aan tafel neemt Dione de Graaff de hoogtepunten van de dag door met wielerexperts Tom Dumoulin, Marcel Kittel, Sven Nys, Tom Veelers, Stef Clement, Annemiek van Vleuten, Michael Boogerd. Ook schuiven oude cracks, wielerdeskundigen en -liefhebbers aan. Vanwege het vroege tijdstip, wordt er live geschakeld met Jeroen Stomphorst, die aan de meet staat en de renners van de dag interviewt. Vanzelfsprekend zijn de elementen die het programma zo bekend maken er ook weer: de etappe van de dag, reportages vanuit de Tour, de rebus.

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