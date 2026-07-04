Nieuwe onthullingen in de tweede aflevering van 'Danny en de Medicijnmaffia'

Funcaps, waarvan de eigenaren op dit moment voor de rechter staan, blijkt niet de enige site die onder de noemer research chemicals middelen verkocht die mogelijk fataal waren voor gebruikers.

Danny Ghosen spreekt voor zijn PowNed documentaireserie 'Danny en de Medicijnmaffia' nabestaanden die vertellen dat hun geliefden gestorven zijn door middelen van de site Home Chemistry. Het gaat net als bij Funcaps om designerbenzo’s, die de werking van benzodiazepines nabootsen. Deze kalmerende en slaapopwekkende middelen werden vooral gekocht door jonge mensen met psychische problemen, nadat artsen vergelijkbare medicijnen niet langer voorschreven vanwege de verslavende werking van deze middelen.

Regina Hobé vond haar zoon van 24 onverwacht dood in bed. Naast hem lag een zakje pillen. In zijn telefoon vond ze de bestelling bij de site Home Chemistry die hij een paar dagen daarvoor gedaan had. Bij zijn bestelling van O-DSMT (een opioïde) kreeg hij, als gewaardeerde klant, gratis een zakje bromazolam (een designerbenzo). Home Chemistry waarschuwde niet dat deze middelen levensgevaarlijk zijn omdat ze in combinatie iemands ademhaling kunnen laten stoppen. Destijds werd na overlijden nog niet gescreend op bromazolam bij een bloedtest, maar recent is het bloed opnieuw onderzocht en bleek er een grote dosis bromazolam bij zijn overlijden in zijn bloed aanwezig.

Danny Ghosen heeft ook gesproken met een vriend van een 22-jarige verslaafde aan bromazolam die tijdens zijn verblijf in een psychiatrische kliniek research chemicals wist te bemachtigen. Na zijn plotselinge dood in 2022 herkende zijn moeder de zakjes die naast hem lagen van de site Home Chemistry.

In 2023 stond advocaat Peter C. Schouten een cliënte bij die haar man verloor aan een overdosis 'research chemicals' in haar aangifte tegen de site Home Chemistry. Het OM legde deze aangifte terzijde, onder meer omdat het verkochte middel niet strafbaar gesteld was. Op dit moment worden de eigenaars van Funcaps echter vervolgd voor de verkoop van datzelfde middel vanaf 2022.

Hoewel het middel bromazolam dit jaar op de Opiumlijst geplaatst is, geldt dit nog steeds niet voor de groep van designerbenzo’s. Deze middelen worden op verschillende sites van Nederlandse eigenaars openlijk verkocht.

Funcaps, Home Chemistry en een paar andere sites zijn offline gehaald, maar de handel verplaatst zich naar andere aanbieders. Na sluiting van een .nl adres, gaan ze regelmatig verder op buitenlandse domeinnamen.

De middelen van Home Chemistry werden verzonden door bedrijven van Daan B., maar de grote man achter de schermen was Peter T. De twee mannen werden sinds 2022 meerdere malen vervolgd en veroordeeld voor het bezit en online verkoop van verboden middelen, maar gingen gewoon door met Home Chemistry. Peter T. zei in de rechtszaal dat hij al 25 jaar actief was in deze branche. Home Chemistry is offline, maar daarna zijn nog wel middelen in zakjes van Home Chemistry op andere sites verkocht, en mogelijk is T. nog steeds actief als groothandel die aan andere verkopers levert.

Afgelopen november viel de politie een villa in Meppel binnen en trof daar middelen aan die kort daarna verboden zouden worden. De burgemeester wilde hierop het pand laten sluiten. Peter T. won echter de rechtszaak en kreeg de sleutels van deze villa terug. Het OM laat weten dat er een onderzoek naar T. loopt.

Na de uitzending meldden zich nieuwe nabestaanden bij Danny Ghosen. Na de plotselinge dood van hun 50-jarige moeder Mariëtte in 2024 ontdekten haar kinderen dat ze op het moment van overlijden middelen genomen had die ze besteld had bij Home Chemistry.

Het OM onderzocht 58 sterfgevallen voor de rechtszaak tegen Funcaps, waarvan er 18 op de tenlastelegging terecht gekomen zijn. Uit het onderzoek voor 'Danny en de Medicijnmaffia' blijkt dat er nog meer doden zijn. Niemand weet hoeveel dit er in totaal zijn geweest. In het verleden is vaak niet bijgehouden dat er online bestelde middelen waren aangetroffen bij het lichaam. Uit het onderzoek voor deze serie bleek dat veel slachtoffers die het overleefd hebben jaren later nog worstelen met lichamelijke en geestelijke klachten door het gebruik van designerbenzo’s.

'Danny en de Medicijnmaffia' onderzoekt hoe eenvoudig deze namaakmedicijnen online verkrijgbaar blijven, terwijl signalen over de risico's al jarenlang bekend zijn. De tweede aflevering laat zien hoe wetgeving en handhaving nog altijd achter de feiten aan lopen.

De tweede aflevering van 'Danny en de Medicijnmaffia' is op zondag 5 juli om 21.40 uur te zien op NPO 3 en Youtube. De afleveringen zijn ook vanaf nu al te bekijken op NPO Start.